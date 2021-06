Opp mot halvparten kan få denne tannkjøttsykdommen en eller annen gang

Periodontitt er en kronisk sykdom som rammer rundt 11,2 prosent av verdens befolkning. Den er derfor den sjette vanligste sykdommen i verden.

Ifølge God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, kan opp mot 50 prosent av den norske befolkningen få diagnosen periodontitt i en eller annen form i løpet av livet. De aller fleste vil få den i en mild grad.

– Det er en betennelsessykdom som angriper bindevevet i tennene våre. Den bryter gradvis ned beinnivået og bindevevet, og fører til at tennene etter hvert mister festet.

PERIODONTITT: God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby råder alle til å ta en årlig tannlegekontroll. Foto: God morgen Norge/ TV 2

Se innslaget øverst i artikkelen.

Starter med dårlig renhold

40 prosent av de som har denne sykdommen, får den i en mild grad.

Husby forteller at det som regel starter med dårlig renhold; at man ikke pusser og rengjør godt nok.

Ifølge tannlegen kan det være vanskelig å oppdage sykdommen i starten, da det er få og små symptomer.

– Det kan være at man blør litt lettere i tannkjøttet og kanskje man oppdager at man har dårlig ånde som man ikke blir kvitt med tannpuss. Noen opplever man at man får lengre tenner, fordi tannbenet senkes og tannkjøttet følger etter, dermed ser tennene lengre ut.

Når tannkjøttsykdommen har fått lov å holde på en god stund, vil tennene begynne å endre retning, endre tannstilling og noen kan kjenne at tannen er litt løs. Dette er symptomer som kan oppstå når den har fått utviklet seg og før man oppdager det selv.

Husby forteller at noen er mer predisponert enn andre for å få sykdommen, som for eksempel røykere. Periodontitt kan også være genetisk betinget. Om man har flere i familien som har det, er det større sjanse for at man kan få den selv.

Andre årsaker som også kan påvirke utviklingen er stress og sorg, samt noen medisiner. Det er dermed flere risikofaktorer som avgjør om man utvikler tannkjøttsykdommen eller ikke.

Fakta: Periodontitt Er en tannkjøttbetennelse som går dypt ned i vevet og som medfører tap av støttevev og beinvev rundt tennene. Det dannes lommer i bløtvevet eller dype sprekker mellom tannkjøttet og tannroten. Alvorlig periodontitt kan gjøre at tennene løsner, gir i noen tilfeller smerte og ubehag, hemmer tygging og fører eventuelt til tap av tenner. Hovedårsaken er vanligvis matrester som blir liggende på tennene langs tannkjøttkanten. Dette danner belegg og tannstein som gir god grobunn for bakterier. Betennelse i vevet nærmest tannen (periodontitt) starter med betennelse i tannkjøttet (gingivitt) som utvikler seg i dybden. Tilstanden vil over tid ødelegge tannfestet og den tilstøtende delen av kjevebeinet. Diagnose ved at tannlegen undersøker munnhulen og påviser betennelsesforandringer, eventuelt at tenner er løse. Røntgenbilde av tenner og kjevebein vil kunne bekrefte diagnosen. Det er viktig at tilstanden behandles tidligst mulig for å unngå langtidskomplikasjoner med tannskader og eventuelt tanntap. Med riktig behandling og god tannhygiene har sykdommen god prognose. Periodontitt er den hyppigste årsaken til tap av tenner etter 40 års alderen. Kilde: NHI.NO

Forebygging og behandling

Tenner er viktige, både for å fungere i det sosiale liv og for å kunne spise. Husby forteller at behandlingen har tre faser. Det første tannlegen gjør er å gjennomgå et hygieneregime.

– Pasienten lærer nøye egenomsorg, det vil si hvordan tannpleie må gjennomføres hjemme på badet hver dag, både morgen og kveld. Pasienten må rengjøre skikkelig med tanntråd, mellomromstannbørste, solobørste og lære riktige pusseteknikker for å få bort alt plakk, som er døde bakterier. Noen ganger må man bruke antibakterielle munnskyllevann for å få kontroll på bakterieforholdet.

Ettersom sykdommen er kronisk, er dette hygieneregimet viktig for å holde sykdommen i sjakk.

HYGIENEREGIME HJEMME: Pasienter som har fått påvist periodontitt må være svært nøye med egenpleie hjemme. Tanntråd, mellomromtannbørster, solotannbørste og vanlig tannbørste må til for at tennene er rene. Foto: God morgen Norge / TV 2

Behandlingsfasen er den andre fasen, hvor tannlegen eller tannpleier utfører rens med spesialinstrumenter. De rengjør tannoverflaten, både over og under tannkjøttet, i lommene rundt tannen og på steder der pasienten selv ikke kommer til.

Noen ganger blir det utført enkel kirurgi for rense dypt ned i lommene. Plakket som fjernes er døde bakterier i munnen som oppstår etter mat og drikke. Rensen utføres når sykdommen er i en aktiv fase. Målet er å få kontroll og stanse progresjonen i utviklingen.

Den tredje fasen er oppfølgingsfasen. Man må da gå til jevnlige kontroller og rens med et tidsintervall på rundt tre til fire måneder.

Når man har fått kontroll på betennelsen skal det, ifølge Husby, være nok med et hygieneregime hjemme og årlige kontroller hos tannlegen.

Kan tømme lommeboka

Dersom en pasient er uheldig og mister tennene sine som følger av denne sykdommen, kan det bli dyrt.

Husby viser til at behandling av periodontitt er dekket etter folketrygdloven, med enkle refusjonstakster. Det betyr at man har krav på å få dekket noe av behandlingen av Helfo, Likevel er det svært sjeldent at den dekker hele kostnaden. Derfor kan det være en stor byrde for pasienten som må betale behandlingen av egen lomme.

– Det finnes flere løsninger for å erstatte en mistet tann. For dem som har sykdommen under kontroll er én mulighet til å sette inn implantat. Prisen kan ligge på mellom 20.000 - 30.000 kroner for én tann. Man får dekket en del av dette, men langt fra hele beløpet, forteller hun.

PERIODONTITT: Bildet viser tannkjøttsykdommen før den er veldig alvorlig. Hvitt plakk på tennene er bakterier - tennene er ikke pusset godt nok nederst mot tannkjøttet. Tannkjøttet har også trukket seg litt nedover. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Nærbilde av tenner med tannstein som har et hvitt belegg mot tannkjøttraden. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Tennene ser rene og pene ut. En er ikke lommene som er rundt tannen før på neste bilde. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Samme tenner, men her viser instrumetet, lommemåler, at det er lommer rundt tannen - periodontitt. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Lommemåleren viser hvor dypt ned lommen rundt tannen går. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Røntgenbilde som viser lommene mellom tennene og hvor dyp de er. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer PERIODONTITT: Viser alvorligste graden av tannkjøttsykdommen. Tre fortenner nede er borte og den fjerne må ut. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS Les mer

Ti prosent er såpass hardt rammet at de henvises til spesialist innen periodontitt. Da er en kommet såpass langt i behandlingen at de eksisterende tennene ikke kan reddes. Denne behandlingen er svært kostbar, og ifølge Husby har de færreste råd til denne løsningen.

Dermed ender de fleste opp med en rimeligere løsning.

–Alternativet kan være å lage en bro. Da må man ha tenner nær som kan brukes som feste. Et tredje alternativ er å vurdere protese, på folkemunne kalt gebiss.

Tannlege oppfordrer alle å ta en årlig tannlegesjekk, da sykdommen kan oppdages tidlig og det kan være mulig å stagnere utviklingen.