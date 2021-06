Combi-campen – den lille teltvogna til å henge bak på bilen – hadde sin storhetstid på 70-tallet.

Den var noe midt mellom et telt og en campingvogn. Genial og enkel å sette opp – mye raskere og mindre plundrete enn et telt og langt mer komfortabel.

Den ga kanskje ikke samme status og luksus som en campingvogn. Til gjengjeld var den lettere og enklere både å trekke etter bilen og å rygge med om du møtte en dansk turistbuss i en av hårnålssvingene på vei ned Måbødalen.

Det er lett å bli nostalgisk og å tenke på oransje og brunt stoff som luktet av mygg-spiral, møllkuler, jordslag og Joika-kaker kokt på rødsprit-primus…

Men camping-tilhengeren er slett ikke død. Snarere tvert i mot. Den lever i aller beste velgående og stadig nye barske og moderne varianter over temaet ser dagens lys. De er for deg som vil på skikkelig villmarkseventyr i skogen, over elver og opp steinurer og opp på fjellet. Husk bare å sjekke om det er lov å kjøre der før du legger i vei ...

For deg som virkelig skal på eventyr

Ikke at det er noe feil med de kjente og kjære attraksjonene som Dyreparken i Kristiansand, eller familieparken på Hunderfossen, men noen har andre behov. Behov for bål ved et stille vann, det å kjøre kilos-ørret på lett fiskeutstyr, stillhet, natur og stjernehimmel.

Kanskje noe å tenke på til årets norgesferie?

En av de nyere variantene heter Opus og forhandles av Arctic Trucks, som er mest kjent for seriøse offroad-biler, med store hjul, brede skjermer ekstra differensialer og en framkommelighet som er overlegen det meste annet.

Nå leverer de også Opus camping-tilhengere som passer for både dårlig vei og offroad-bruk, for den som vil bort, vekk og ut i naturen på nye villmarks eventyr. Kanskje med sykkel, kajakk, eller annet stæsj oppå camperen.

Den innvendige plassen er god og takhøyden er på opptil 2,4 meter. Det sammen med store vinduer, gjør at den oppleves som luftig

God plass

Denne camperen har høyere bakkeklaring enn vanlige camping-hengere. Dessuten er den solid og konstruert for tøff bruk. Det gir den mange fortrinn dersom du ikke vil risikere at tilhengeren skal være til bry når du drar den med deg på dårlig vei, eller ut i felten og bort til favoritt fiskevannet.

Opus Camper er utstyrt med AIR Tent-teknologi som blåser opp teltet på 90 sekunder fra du trykker på knappen. Oppblåsbare teltstenger der, altså.

Opus Air har to store senger med innertelt i hver side av enheten. Sittegruppen i midten kan enkelt lages om til en tredje dobbeltseng – det gir deg komfortable soveplasser til seks personer. Med forteltet oppslått og satt opp, kan du legge til fire plasser til.

Om man synes en offroadutgave blir litt voldsom, så finnes Opus også i en allroad-ugave. Denne camperen er tiltenkt å dras bak den alminnelige familiebilen, da denne er lavere enn offroad-versjonen. Perfekt til bruk på festivaler, sportsarrangement, vanlig camping eller hva du måtte ønske.

Begge camperene leveres i ulike versjoner og som standardutgave eller fullt utstyrt med alt tenkelig utstyr – og litt til.

Opus-camperen bygges i England og skal være svært solide og robuste.

Enorm interesse

– Interessen for disse vognene har vært helt enorm og vi merker godt at mange skal ha ferien i Norge i år igjen. Det sier Ørn Thomsen i Arctic Trucks.

Han bekrefter at det finnes noen få vogner igjen, men det er ikke mange.

Det er enorm interesse for disse camperne. Vi sliter med å skaffe mange nok, sier Ørn Thomsen i Arctic Trucks.

– Nei, og vi får dessverre heller ikke inn flere. Produsenten er tom. Det er jo slik at det er flere enn oss nordmenn som må feriere i hjemlandet og dette med camping har blitt en stor greie. Vi ser det samme på takteltene vi også selger, forteller Thomsen videre.

En relativt stiv pris ser altså ikke ut til å stoppe camping-hungrige nordmenn. For prisene på de tøffe og robuste camperne starter på 248.000 kroner.

– Ja, de er relativt dyre, men her får du det du betaler for. Dette er skikkelig solide, gjennomarbeidede og gjennomtenkte greier. Man må ikke sammenligne med alminnelig campingvogn-standard. Dette er nye mer robust. Den minste veier 800 kilo og kan laste ytterligere 600 kilo. Da er er vi ikke en gang på den enda mer solide offroad-versjonen, forklarer han ivrig.

– Dessuten kan du dra med deg denne der hvor du ikke har nubbesjanse med campingvogn. Den er kjapp å slå opp, og den er lys og luftig innvendig og med en innvendig høyde på 2,4 meter. Den må egentlig bare sees og oppleves, legger Thomsen til.



