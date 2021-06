Dyrebeskyttelsen bekymret for «koronakaninene»: – Dør i de tusen hjem

Dyrebutikkene var ved starten av pandemien nærmest tomme for dyr. Nå fryktes det for konsekvensene.

Da koronapandemien brøt ut for fullt valgte rekordmange å skaffe seg et husdyr. Nå frykter Dyrebeskyttelsen konsekvensene det kan ha for dyrene så snart pandemien er over.

– Mange kaniner blir vanskjøttet og dør i de tusen hjem, sier Åshild Roaldset til TV 2.

ÅSHILD ROALDSET: Leder for Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Anne K. Harkestad

Roaldset er daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge, og mener kaniner er det dyret som muligens har lidd mest under pandemien.

Hun tror koronakrisen kan ha fristet mange til å kjøpe et dyr som mange tror ikke krever like mye som en hund og katt.

– Kaninen blir ansett som et enkelt dyr, som dermed kunne være et lett «korona-dyr». Dette er helt feil oppfatning, sier Roaldset.

Dumper kaniner

Dyrevelferdsloven passer ikke tilstrekkelig på dyr som ikke er ID-merket, mener Roaldset, og påpeker at det er flere som velger å sette fra seg dyrene i det fri eller ta livet av de.

– Vi finner masse dumpede dyr. Vi finner masse dumpede kaniner. Når dyr ikke har ID-merking er det umulig å finne ut hvem som har solgt og eid det, sier Roaldset.

Dette er spesielt bekymringsverdig med tanke på mengden kaniner som har blitt solgt i løpet av det siste året, og deres evne til å få ekstremt mange barn.

– En hund har løpetid et par ganger i året, mens en kanin kan formere seg opp til en gang i måneden. Kaninen er altså kjempeproduktiv, og kan reprodusere seg selv enormt. Når folk begynner å få et titalls dyr, begynner de å gjøre ting som ikke skal skje, påpeker en bekymret Roaldset.

Etter et år med høy etterspørsel etter familiedyr, deriblant kaniner, er det derfor sannsynlig at mange sitter igjen med flere kaniner enn de hadde planlagt.

Vanskelig å sjekke at dyrene har det bra

Det er vanskelig å vite akkurat hvor mange kaniner som ble solgt under koronaåret i fjor, ettersom mye av handelen nå foregår privat og uten ID-registrering.

SVEIN A. FOSSÅ: Leder for Norges Zoohandlers Bransjeforening. Foto: NZB

Leder for Norges Zoohandlers Bransjeforening, Svein A. Fosså, mener folk bør tenke seg godt om før de går til innkjøp av kanin.

– Zoobranjsen er det eneste omsetningsleddet for levende dyr som må registreres og er gjenstand for inspeksjon fra Mattilsynet. Det er den eneste måten at man kan foreta kontroll på om dyrene har det bra, sier Fosså.

– Ikke en kosebamse

Marit Emilie Buseth er kaninekspert og har skrevet Den store kaninboka. Hun mener mange har feil forventninger når de skaffer seg kanin.

MARIT EMILIE BUSETH: Kaninekspert og forfatter. Foto: Privat

– Folk tror de får en levende kosebamse som de kan sette i bur, gi til barna sine og som lever fire til fem år - det krever så mye mer enn det.

Buseth påpeker at kaniner kan leve til de er godt over ti år dersom de blir behandlet riktig. Det er derfor ikke et godt impulskjøp.

– Kaniner feilbehandles ofte og de fleste vet for lite om kaniner, noe som kan føre til at de dør av vanskjøtsel allerede før de fyller fem år, sier Buseth.

Blant annet er gode boforhold, sosialt liv med andre kaniner og riktig kosthold blant faktorer Buseth nevner som essensielle for at kaninene skal overleve og trives.

Hjelp koronakaninene

Ettersom mange av de som skaffer seg kanin under koronapandemien muligens ikke har mye erfaring med kaniner, er det i følge Buseth desto mer avgjørende å lese seg opp på ordentlig og god informasjon.

HARALD OG MELIS: Buseth mener man ikke må glemme kaniners iboende behov for å grave og gnage. Foto: Marit Emilie Buseth

Man bør også være helt sikker på at man er klar for det ansvaret det innebærer.

– Hvis man vurderer å skaffe seg kanin kan man melde seg som fosterfamilie for kaniner. Det er en fin løsning dersom man ikke er klar for å ha en kanin i 12 år, eller at man vil teste ut om det er noe for seg og sin familie, sier Buseth.