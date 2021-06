Slik eksploderte mobiliteten – dette bekymrer kommunen

Onsdag 26. mai åpnet deler av Oslo igjen, og dagen etter ble kranene åpnet for fult. Dette skjedde etter at byen i stor grad hadde vært stengt ned siden november 2020.

Kombinert med fint vær, sydet byen av folk og god stemning.

– Mobilitetsendringen fra gjenåpning av serveringssteder er som forventet, og ønsket. Det funksjonelle sentrum har våknet til liv igjen, sier Ann Kristin Brunborg, beredskapssjef i Oslo kommune, til TV2.

Befolkningen bader i sol

Størst økning i sentrum

Ikke overraskende var det særlig i sentrum av Oslo at flere beveget seg.

Samlet i hele Oslo var økningen i mobilitet på 10 prosent.

Men i områdene Aker Brygge, Tjuvholmen, Stortinget, Youngstorget, Akershus festning, Kvadraturen og Sørenga, økte mobiliteten med 90 prosent.

På Solli, Nedre Grünerløkka, Grønland og Bjørvika økte mobiliteten med 70 prosent.

MANGE INN: Dette bildet viser hvor mange som reiste inn til sentrum sist uke sammenliknet med uken før. De mørke streken er forrige uke, de lysere uken før. Foto: Oslo kommune / beredskapsetaten

På øyene i Oslofjorden var det en økning på 90 prosent i helgen.

Bekymret for kryssmobilitet

Oslo kommune beskriver mobilitetsendringene som ventet. Likevel er det et par funn de bekymrer seg over.

– Vi ser en økt risikofaktor for økt smitte når flere mennesker reiser på kryss og tvers, både internt i kommunen, og inn og ut av kommunen. Da kan man få en del som reiser fra et sted eller bydel med høyt smittetrykk, til områder med lavt smittetrykk, sier Brunborg.

Beredskapssjefen sier tallene viser at særlig mange har reist inn til Oslo sentrum fra omkringliggende bydeler, særlig dagene torsdag til lørdag sist uke.

KRYSS: Dette kartet viser kryssmobiliteten, altså hvor folk reiste til og fra innad i Oslo, sist uke. Foto: Oslo kommune / beredskapsetaten

– Kryssmobiliteten samlet i kommunen har økt med 37 prosent. Det er særlig inn mot sentrum vi ser stor trafikk, sier hun.

Størst trafikk siden gjenåpningen har det vært i bydelene i indre by; Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Kommunen er også bekymret for presset dette legger på kollektivtilbudet.

ENDRING: Dette kartet viser hvor folk oppholdt seg sist uke. De røde merkene er sist uke, de blå viser hvor folk oppholdt seg uken før. Foto: Oslo kommune / beredskapsetaten

– At folk reiser mer rundt i byen legger press på kollektivtrafikken. Derfor er det veldig viktig at alle bruker munnbind når de ikke klarer å holde to meters avstand, minner hun om.

Lite i forhold til vanlig

Selv om det var mye mer bevegelse i folkemassen etter et halvt års lockdown, er vi likevel ikke tilbake på nivået før pandemien.

MOT 2019: Dette kartet viser mobiliteten i Oslo sist uke, sammenliknet med en vanlig uke i 2019. De blå prikkene er stedene folk oppholdt seg i 2019, de røde sist uke. Foto: Oslo kommune / beredskapsetaten

– Når vi måler mot normalen i 2019 er det fremdeles redusert mobilitet. Kryssmobiliteten i Oslo er nå på 54 prosent opp mot normalen før pandemien, sir Brunborg.

Hun sier det virker som at bevegelsene i byen har stabilisert seg etter gjenåpningen.

– Mobiliteten for gjenåpningen av handel og restaurantnæringen har lagt seg på et stabilt nivå, sier hun.