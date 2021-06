Lena ble angrepet av skogens konge. Da var karrieren over

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nordmenn har tilbrakt mye tid ute det siste året. Men man bør være litt på vakt i disse dager, både for hoggorm og for elgen - som potensielt kan være livsfarlig.

Det skulle bare være en vanlig løpetur i skogen. Den løpeturen endret alt for 38 år gamle Lena Olsen, da hun plutselig stod ansikt til ansikt med skogens konge.

– Jeg kom løpende rundt en sving, da jeg plutselig stod foran en elgku med kalv som gresset. Da elgkuen så meg, begynte den å trampe med kloven. Hun tok frem en fot og jeg ropte; «Nei!».

ANGREPET AV ELG: Lena Olsen var ute på joggetur da hun plutselig stod ansikt til ansikt med en elgku og kalv. Foto: God morgen Norge / TV 2

Men det til ingen nytte. Elgen løp mot Lena, reiste seg på bakbeina og steilet foran henne. Lena beskyttet hodet med hendene og kloven traff den ene hånden.

Plutselig stod hun midt mellom ku og kalv, uten mulighet for å komme seg bort. Lena tenkte; «Hva gjør jeg nå? Skal jeg legge meg ned og spille død, eller klatre i en busk?».

Lena ble stående mens elgen for andre gang gikk til angrep, men denne gangen kom den bare borti skulderen hennes, før den forsvant inn i skogen.

Zoologens råd

Zoolog Petter Bøckman har opplevd å være i lignende situasjon. Han kom også løpende rundt en sving, ned en bakke og der stod elgen. Han var heldigvis fire-fem meter unna dyret, og det var nok til at den ikke gikk til angrep.

Zoolog Bøckman forklarer dette med at dyr har to avstander den forholder seg til. Den ene er fluktavstand; hvor nært må et menneske være før dyret må flykte. Det andre er når er mennesket for nært til at det kan flykte, da setter dyret seg til motverge ved å gå til angrep.

– I Lenas situasjon kom hun for brått og nært på elgen, så den rakk ikke å stikke av. Elgkuen med kalv løper heller ikke så fort, så derfor sparker den. Jeg var akkurat utenfor sonen, men dyret og jeg vekslet blikk nøyaktig som det Lena opplevde.

– Hva skal man gjøre dersom man står i den situasjonen som Lena gjorde?

– Jeg ville lagt meg ned. Det eneste elgen er opptatt av er at den og kalven skal være trygge. Den oppfører seg litt som nybakte mødre, den vil ivareta babyen sin.

Et år og to operasjoner senere

Etter angrepet var Lena sikker på at hånden hennes var knust.

– Det kjentes sånn ut der og da. Men det viste seg at jeg hadde revet av et ligament, altså et leddbånd, og en nerve i tommelen.

AFGHANISTAN: Lena har tidligere tjenestegjort i Afghanistan. Foto: Privat
JOGGER FREMDELES: Lena fikk hjelp av en traumepsykolog for å bearbeide ulykken. Foto: Privat

Hun måtte gjennom to operasjoner og har fått beskjed om at hånden aldri vil bli helt bra igjen. Konsekvensen av skaden er at Lena måtte legge ned klinikken hun drev som kiropraktor. Deretter skaffe seg ny jobb, og nå er hun i gang med omskolering. Hun håper på en ny master innen hun er 40 år.

Lena har tjenestegjort i Afghanistan og er kjent for å være en tøff dame. Etter hendelsen syntes hun det var ubehagelig å løpe i skogen alene. Så fikk hun med seg Forsvarets traumepsykolog på tur.

Til God morgen Norge forteller Lena at terapien hjalp og at det oppstod et nytt møte med elgen under skogsterapien.

– Det som var komisk med hele situasjonen var at da vi var i skogen møtte vi på en elgku med to kalver - den gikk ikke til angrep.

Rekordmange hoggormhenvendelser

Et annet dyr som potensielt kan være farlig i sommer, er hoggormen. Giftinformasjonen melder om rekordmange hoggormbitt så langt i år. Bare i mai mottok de 67 henvendelser, noe som er 31 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Zoolog Peter Bøckman kan mye om krypdyret som våkner fra vinterdvalen når varmen kommer med våren. Han forteller at hoggormen har gift, og om den bruker full dose, så kan den som blir bitt bli dårlig.

HOGGORMEN SKAL MAN IKKE LEKE MED: Zoolog Petter Bøckman at man skal la slangen krype sin vei dersom man ser den i naturen. Foto: God morgen Norge / TV 2

– Det har skjedd at folk har dødd av den, påpeker han.

– Giftinformasjonen har fått 107 hoggormhenvendelser så langt i år og sier det er rekord. Er den mer aggressiv i år ?

– Neida, på grunn av korona har det vært flere folk ute i skogen og nå er det sesong for at den kommer frem.

Videre forteller Bøckmann at hoggormen vanligvis holder seg der det er skog, og at man møter den vanligvis ikke på snaufjellet. Den liker seg best der det er solrike bakker.

Han påpeker at ormen er døv, men at den kan kjenne bevegelse i bakken dersom turgåeren for eksempel løper.

– Hva skal man gjøre dersom man møter på hoggormen?

– La hoggormen krype. Blir du bitt og føler deg dårlig må du ringe 113, Blir du bitt i arm eller bein, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for å få råd, oppfordrer han.