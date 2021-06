Disse skal kjempe om seieren i «Stjernekamp»

I NRK-programmet «Stjernekamp» møtes etablerte artister for å konkurrere i ulike musikksjangere og slåss om tittelen «Norges ultimate entertainer».

I fjor var det artist Knut Marius Djupvik som stakk av med seieren etter en finale mot Sandra Lyng Haugen.

Som i forrige sesong vil to nye sjangereksperter delta i dommerpanelet i hvert program. De vil bli presentert til høsten, står det i pressemeldingen.

Gjør comeback

I år er det disse ti som skal kjempe om tittelen:

TI ARTISTER: Er klare for Stjernekamp. Foto: NRK

Chand Torsvik – 38 år, fra Namsos

Chand ble kjent da han gikk av med seieren i X Factor på TV 2 i 2009. Han har ligget på førsteplass på VG-lista og spilt på Rådhusplassen med singelen «Diamanten», solgt til gull med plata «Kongeriket Norge», turnert landet rundt og fått kulturprisen i hjembyen Namsos.

VANT X FAKTOR: Chand Torsvik vant X Factor i 2009. Foto: Roy Darvik

Alexandra Rotan – 24 år, fra Råholt

Alexandra ble kjent da hun deltok i MGPjr som 14-åring og senere i Idol på TV 2. Siden turnerte hun verden rundt som vokalisten til Alan Walker. I 2019 ble hun med i gruppa KEiiNO, som vant Melodi Grand Prix med «Spirit in the Sky».

TILBAKE: Alexandra Rotan, kjent fra gruppa KEiiNO, som vant Melodi Grand Prix i 2019 med «Spirit in the Sky» Foto: Hansen, Tom

Marius Roth Christensen – 49 år, fra Tønsberg

Marius har bakgrunn i rocken som gitarist i Seigmen. Bandet gjorde stor suksess på 90-tallet og vant Spellemannpris, I 1999 ble bandet oppløst, men startet opp igjen i 2005 og kommer snart med ny plate. På 2000-tallet satset Marius på en karriere innen opera og ble etter hvert fast ansatt ved Den Norske Opera og Ballett. Samtidig jobber han frilans i inn- og utland

Anna-Lisa Kumoji – 31 år, fra Asker

Anna-Lisa har hatt roller i «The Book of Mormon» i København og Oslo og «Flashdance» i Oslo. Hun har også hatt flere film- og TV-roller og er stemmen i en rekke Disney- og Netflix-filmer. I 2019 ble hun finalist i «All Together Now» på TVNorge og gullfinalist i MGP med låten «Holla». I fjor var Anna-Lisa en del av Stjernekamp-husbandet som korist.

Fredrik Domaas – 26 år, fra Bergen

Tidligere kjent som Ongelovende og begynte sin musikalske karriere med å covre andres låter. I 2018 kom han inn på det første kullet til musikkskolen LIMPI i Lillehammer. I 2020 slapp han debutsingelen «Gi meg varme» som ble listet på P3, og deretter «Selskapssyk» med blant andre Erna Solberg som korist.

Carina Dahl – 35 år, fra Trondheim

Carina Dahl startet artistkarrieren i 2010 med debutalbumet «Hot Child». Hun har deltatt i MGP tre ganger – i 2011, 2013 og 2019 og har gitt ut 2 album, 2 EP-er og et tjuetalls singler. Blant Carinas mest strømmede låter er de norske coverversjonene av «Despacito» med Adrian Jørgensen og «Shallow» (Så ekte nå) med Åge Sten Nilsen.

CARINA DAHL Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Kevin Mbugua – 30 år, fra Oslo

Kevin er danser, koreograf, skuespiller, låtskriver og artist. Han begynte karrieren som danser i hiphop-miljøet i Oslo og har blant annet vært koreograf for Nico & Vinz på deres turneer verden rundt. Etter studier ved Nordic Black Theatre har han spilt i en rekke teaterforestillinger.

Heidi Ruud Ellingsen – 35 år, fra Narvik

Kjent for mange store roller på musikal- og teaterscener gjennom årene. Hun studerte på Bårdar og scenedebuterte i 2006 på Det Norske Teatret. I 2008 fikk hun sitt store gjennombrudd i musikalen «Singin’ in the Rain» etter å ha vunnet NRK-konkurransen Drømmerollen. Senere har hun hun hatt hovedroller i en lang rekke oppsetninger på norske teatre, som «Flashdance», «Les Miserables», «Mary Poppins» og Gålå-spelet «Peer Gynt», for å nevne noen. Heidi er tildelt Musikkteaterprisen to ganger.

Bjørn Tomren – 40 år, fra Tomrefjord

Bjørn utgjør den ene halvdelen i duoen Polkabjørn & Kleine Heine, som opptrer med jodling, strupesang og humor. De har vært å se på utallige scener siden oppstarten i 2006. Bjørn er også låtskriver og spiller sammen med Ole Paus i visegruppa «Kniven på strupen».

Jorun Stiansen – 37 år, fra Vennesla

TILBAKE PÅ SKJERMEN. Foto: Vidar Ruud

Jorun tok Norge med storm i 2005, da hun vant Idol på TV 2. Etter seieren fulgte turneer, utgivelse av soloalbum og to singler. Sommerhiten «Unstable», innspilt sammen med Paperboys, lå 13 uker på VG-lista hvorav 5 på førsteplass. Senere kom singlene «Sticky Hands» (2007) og «Batman» (2008). I 2017 imponerte Jorun stort i «Skal vi danse» på TV 2. Nå er den folkekjære sørlendingen klar for å entre scenen igjen i en musikkonkurranse, hele 17 år etter Idol-seieren.

Stjernekamp har premiere 28. august.