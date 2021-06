Sterk oppgang i boligprisene i mai

Boligprisene i Norge steg med ett prosent i mai, viser nye tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Saken oppdateres!

Hver måned offentliggjør Eiendom Norge boligpristall for den foregående måneden. Torsdag ble det klart at boligprisene steg med ett prosent i mai.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i mai steg mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I de mindre byene på Østlandet steg prisene kraftig sist måned. Dette bekrefter de mange rapportene om stor etterspørsel etter bolig i byer som Drammen, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Porsgrunn og Skien.

– Gjennom mai har både salget av bruktboliger og antall nye boliger på markedet vokst kraftig, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge etter årets første fem måneder, sier Lauridsen.

Selv om prisene steg i mai, er 12-månedersveksten i boligprisene likevel på vei ned.

– Vi venter svakere utvikling i boligprisene fremover på grunn av det store utbudet av boliger, samt at en renteøkning er nært forestående. Dessuten ser vi nå at de strengeste smitteverntiltakene mot pandemien vil bli faset ut i løpet av 2021 på grunn av stadig økende vaksinasjonsgrad i befolkningen, sier Lauridsen.

Så langt i år er det lagt ut 46.940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Også i mai ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Ved utgangen av mai ligger vi over 2019, som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager.

Sterkest utvikling de siste 12 månedene har Tønsberg m/Færder, med en oppgang på 14,9 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene, med en oppgang på 7,7 prosent.

- Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Eiendom Norge deler myndighetene og IMFs bekymring rundt den store husholdningsgjelden i Norge, og en mer moderat utvikling i boligpriser og gjeld er sunt for norsk økonomi, sier Lauridsen, og fortsetter:

– Mer moderat prisvekst gir større forutsigbarhet for de skal bytte bolig og for førstegangskjøpere, og er positivt for alle parter i boligmarkedet.