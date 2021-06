– Hadde ikke dratt til OL i dag

Langrennslandslaget er for tiden på treningssamling på Sognefjellet. Heidi Weng er glad for å være i gang med sesongen, og synes treningen går bra, men hun føler seg likevel ikke klar for OL slik smittesituasjonen er nå.

– Akkurat nå tror jeg egentlig at jeg hadde hatt godt av å være hjemme. Men det er jo lett å si nå, da.

Men sånn som du føler det nå, hadde du blitt hjemme?

– Ja, jeg tror kanskje at jeg hadde blitt hjemme ja.

Weng håper hun snart får en vaksine, og at verden etter hvert blir normal igjen.

PSYKOLOG-HJELP: Heidi Weng slet i begynnelsen av pandemien, og måtte etter hvert få psykolog-hjelp. Etter en liten pause var hun tilbake igjen, og i mars i år tok hun blant annet gull på 30 km jaktsstart i verdenscupen. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP) Foto: Gian Ehrenzeller

– Sånn som det er nå er det jo veldig stusselig. Jeg savner å være sosial, og komme meg ut døren og snakke med folk. Men så er jeg kanskje i overkant forsiktig, og har egentlig ingen nærkontakter utenom samboeren min, forteller Weng.

Vaksineavtale for OL-utøverne

I mai ble det klart at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har signert en vaksineavtale med Pfizer, som skal sikre OL-utøverne vaksine i forkant av lekene.

For de norske OL-utøverne kan dette komme godt med, ettersom FHI tydelig har uttalt at uaktuelt å snike i den norske vaksinekøen.

Totalt vil den norske OL-delegasjonen være på cirka 200 personer.

Heidi Weng er ikke alene om å ha betenkeligheter rundt smittesituasjonen under OL.

50 dager før åpningsseremonien i OL i Tokyo sier organisasjonskomiteen at OL kun avlyses om pandemien hindrer en rekke land fra å reise til lekene.

Liten OL-støtte i befolkningen

De ett år forsinkede lekene er fortsatt utsatt for tvil og liten støtte i befolkningen i Japan.

Det er kun ekstreme omstendigheter som gjør at lekene ikke vil bli noe av, sier OL-topp Seiko Hashimoto, ifølge NTB.

– Hvis flere forskjellige land rundt om i verden opplever svært alvorlige situasjoner, og delegasjoner fra de fleste landene ikke kan komme, er vi ikke i stand til å arrangere, sa Hashimoto til Nikkan Sports Daily, melder nyhetsbyrået.

Frivillige trekker seg

Onsdag ble det bekreftet at omkring 10.000 av de 80.000 frivillige, som de er helt avhengige av for å gjennomføre lekene, har trukket seg, stort sett på grunn av bekymringen for koronaviruset.

Toshiro Muto, som også er leder i organisasjonskomiteen, uttalte at forfallet fra frivillige ikke ville påvirke lekene stort ettersom arrangementet allerede er skalert ned, noe som gir mindre behov for ekstra hjelp.

Motstanden mot et OL i Japan ligger mellom 50 og 80 prosent i forskjellige undersøkelser.

Flere i Tokyo stiller seg bak lekene enn ellers i landet.

– Akkurat like barnslig som før

Også Helene Marie Fossesholm er tilstede på samlingen. Hun har nå gått inn sin første sesong som seniorutøver, etter at hun fylte 20 år den 31. mai i år.

– Jeg merker ikke noe forskjell på alderen, jeg er akkurat like barnslig som før, sier Fossesholm.

HÅRETE MÅL: Helene Marie Fossesholm liker å sette seg hårete mål, og sikter mot medalje i OL i Beijing. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hun er heller ikke noe bekymret for hvordan det blir å konkurrere i seniorklassen.

– Nei, jeg skal gjøre akkurat det samme som før, så det blir ikke så stor forskjell. Jeg skal bare fortsette å være meg selv og «bjuda på», forteller 20-åringen.

Satser på OL-medalje

Fossesholm kom rett inn på landslaget som junior, og etablerte seg i verdenstoppen med en gang. Nå gleder hun seg til OL, og innrømmer litt nølende at hun har et mål om medalje også der.

– Det er jo et hårete mål, men det må jo være lov å ha hårete mål også. Jeg tenker at hvis du kun setter deg mål som du når hver gang, så har du ikke hårete nok mål. Man må være sulten og jage hvis man skal bli best, avslutter Fossesholm.