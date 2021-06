Årets sommertrend: – Det har gått bananas!

– Alle skal ha basseng nå. Folk er desperate, sier Daniel Pettersen, som er daglig leder i Bassengutstyr AS.

I mange år har han drevet selskapet som hans far startet, men det har aldri gått så bra som i år. For bassengetterspørselen har vært enorm. Flere bassengleverandører TV 2 har snakket med bekrefter det samme.

Det er rett og slett svært lønnsomt å selge basseng under en pandemi.

– I 2019 omsatte vi for 33 millioner kroner. I år vil det være langt over 100 millioner kroner, sier Pettersen.

Da pandemien begynte satset bedriften på å kjøpe inn mer. Pettersen tror mange har drømt om basseng, så var pandemien det siste som skulle til.

– Vi prøver å mette markedet så godt det lar seg gjøre. Hvis det er tomt blir folk faktisk litt hissige, sier Pettersen.

Ferie i egen hage

Palmer, turkist klorvann og sand mellom tærne. Det er ingen tvil om at vi lengter til sydligere strøk. Men enn så lenge holder mange av oss til hjemme i hagen eller på balkongen til vi får grønt lys for sydentur.

Derfor er mange i gang med å gjøre den norske hagen om til en middelhavsoase.

– Det har gått litt bananas, bekrefter interiørekspert Tone Kroken.

Ifølge eksperten har det aldri vært mer populært å forsøke å lage sydenstemningen hjemme. Det går i palmer, basseng, pergola, og noen lager seg til og med en egen tiki-bar på balkongen.

SOMMERSTEMNING: Interiørekspert Tone Kroken, @Tonekrok, mener det ikke er så vanskelig å skape sommerstemningen hjemme. Foto: Christoffer Andreassen

– Man glemmer regnværsdagene og hverdagene når man våkner opp til synet av eksotiske palmer, sier Kroken.

Hun tror denne trenden har oppstått av flere grunner. Det ene er det åpenbare, at vi savner å reise ut av landet. Samtidig tror hun pandemien har ført til at vi trenger mer stabilitet og trygghet hjemme.

– Verden har forandret seg. Vi vil ha den gode opplevelsen med familien hjemme. Og på denne måten får man jo sitt lille St Tropez i egen hage, sier Kroken.

Sydentipsene

Interiøreksperten har en rekke tips til hvordan man kan skape feriefølelsen i egen bolig. Et av de viktigste er å vite hva slags stil man ønsker seg.



Noen drømmer om stranden på den franske rivieriaen, mens andre lengter etter en solnedgang på en strandklubb på Ibiza. Bestem deg på forhånd hva slags stemning du vil prøve å skape.

– Det er viktig å ikke mikse for mange stiler. Det kan bli litt hawaii-fargebonanza, sier Kroken.

Hvis man er så heldig at man har et basseng, bør man prøve å skape den gode stemningen rundt bassenget, ifølge Kroken. Det kan være med lave, deilige sofagrupper, lounge-områder, dagsenger med store solstoler, parasoller og planter.

– Vi tar inspirasjon fra Frankrike, St Tropez med palmer og strå, stråmaterialer, overbygg med strå og naturlige elementer for å få strandfølelsen, sier Kroken.

LUKSUS: Denne villaen kunne ha vært i fjellsidene i solfylte Los Angeles. Foto: Øyvind Brattegard

Det skal være litt overdådig, litt luksus, ifølge interiøreksperten.

På budsjett

Det er også fullt mulig å skape sydenstemningen på budsjett. Krokens tips da er å kjøpe seil som kan skape oaser, og som man kan sitte under når det regner.

Med lave lounge-møbler i rimeligere alternativer og palmer er det nok til å sette den riktige stemningen. Her kan man blant annet lage møblene selv av paller, og prøve å kjøpe dem brukt på Finn.

Hvis man føler seg inspirert til å gjøre uteplassen eller balkongen til en sydhavsøy, så finnes det også mye inspirasjon i interiørmagasiner eller på Instagram eller pinterest, ifølge Kroken.

Til tross for at sommeren er godt i gang over store deler av ferien, så er det fortsatt heller ikke for sent å oppfylle bassengdrømmen.

– Man kan fortsatt rekke det før sommeren er over, sier Daniel Pettersen.