Gamle avisartikler skaper feilaktige Ku Klux Klan-rykter for The Office-stjernen

Kemper (41), kjent fra The Office og Unbreakable Kimmy Schmidt, deltok på et «Veiled Prophet ball» og ble kåret til ballets dronning i 1999.

At hun som 19-åring deltok på dette ballet har gjort at hun mottar enormt med rasisme-hets og blir kalt Ku Klux Klan-prinsesse.

BENSIN PÅ BÅLET: Da denne avisartikkelen fra 1999 ble kjent, kom virkelig haterne frem. Foto: Skjermdump/Twitter

Misforståelser

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant ABC, er Veiled Prophet ball en gammel St. Louis-tradisjon som ble grunnlagt i 1878 av «hvite ledere av samfunnet». Arrangementet er ikke knyttet til KKK, selv om ballet har blitt beskyldt for å undertrykke mennesker med mørk hud.

HVITE KLÆR: Flere mener at de første bildene av profeten ligner på KKK-klærne. Foto: Skjermdump/Twitter

Veiled Prophet-organsisasjonen består av velstående bedriftseiere i St. Louis, der datteren til et av gruppens medlemmer blir kronet dronning av en såkalt «Veiled Prophet».

Mannen som er valgt ut til være Veiled Prophet er et hemmelig medlem som bærer hvite kapper og et hvitt slør som dekker ansiktet hans.

Et annet element som har gjort at Twitter-brukere sammenligner Veiled Prophet med KKK, er at profeten har et hettekostyme.

I don't know much about Ellie Kemper, but growing up in St. Louis in the 1970s and 1980, I remember The Veiled Prophet Fair very well. I was always told it was only for white people. The racial segregation was so normalized that people were just expected to know their place. pic.twitter.com/3pyhxsG2LX — Keith Boykin (@keithboykin) June 1, 2021

Ikke uttalt seg

Bilder av Kemper i hvite kjoler, avisoverskrifter hvor hun ble kåret til «profetdronning» og bilder som sammenligner hettekostymene har sirkulert på sosiale medier den siste tiden, og KKK-ryktene sprer seg i rekordfart.

41-åringen har ikke uttalt seg om beskyldningene, men tabloidaviser har likevel postet artikler som nærmest hevder hun har tilknytning til KKK.

Selv om skuespilleren velger å være taus, er det mange andre som prøver å dempe de hatefulle ytringene mot henne. Flere poengterer at mange amerikanske byer har tradisjoner med rasitisk forhistorie.

The Ellie Kemper misinformation is wild.



No, she’s not a “KKK princess.” Read a bit of St. Louis history — like the history of every city everywhere, it is simply dark and complicated.



Twitter trends are making all of us dumber, I swear to God.https://t.co/6DWgY6g6Iz — Natalia Antonova (@NataliaAntonova) June 1, 2021

Var segregert

The New Yorker har skrevet en kronikk der de ber amerikanske nettaviser og sosiale medier-brukere tenke seg om før de ødelegger noens karriere.

«Sosiale medier, og media generelt, blir mer og mer som en heksejakt hver dag. Pek på noen, rop «rasist» og se de bli brent på bålet. Hvis de benekter det, er de privilegerte. Hvis de gir en unnskyldning for noe de ikke gjorde, blir de kansellert», skriver skribent Kyle Smith.

Han poengterer Veiled Prophet har et belastet ryktet, men at det aldri burde blitt sammenlignet med KKK.

«Sa eller gjorde Kemper noe rasistisk? Nei. Er selve arrangementet stengt for svarte? Nei, selv om det var segregerte til 1979. (Mange ting ble segregerte den gang. Så sent som i 1992, da Bil Clinton stilte som president, spilte han fremdeles golf på en helt hvit countryklubb, i likhet med mange andre fremtredende amerikanere, spesielt i sør)», forklarer han.

IKKE KKK: Flere spredte rykter om at hun var tilknyttet KKK, uten å ha noe bevis. Foto: Skjermdump/Twitter

Historiske protester

CNN-kommentator Keith Boykin er oppvokst i St. Louis. Han bekrefter på Twitter at profet-ballet er kjent for å være for hvite mennesker.

Det har også vært mange protester, opptøyer og skriverier rundt ballet, på grunn av St. Louis' lange tradisjon med undertrykkelse av mørkhudede.

VERDENSKJENT PROTEST: Her protesterer Green ved å klatre opp St. Louis Arch, et monument som er 630 fot stort i St. Louis. Foto: Rob ert LaRouche

Ifølge boken «Unveiling the Prophet: The Misadventures of a Reluctant Debutante» var The Veiled Prophet temaet i borgerrettsbevegelsen i 1969, da aktivist-legenden Percy Green og borgerrettighetsgruppen Action Committee to Improve Opportunities for Negroes (ACTION) ønsket å få lederen av Veiled Prophet-organsisasjonen til å ansette mennesker med minoritetsbakgrunn og mørk hud.

I boken står det også at Green hadde sansen for det dramatiske, og klatret St. Louis Arch med sugekopper for å protestere mot mangelen på minoritetsarbeidere.