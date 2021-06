Ny Tinder-funksjon: – Flytende overgang til ren utroskap

Den nye funksjonen gjør at du kan skjule din egen profil for de du ønsker. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne at appen får tilgang til kontaktene dine, og deretter velge hvem du vil unngå.

UNNGÅ KJENTE: Denne funksjonen lar deg enkelt skjule deg selv for de du ønsker. Foto: Skjermdump / Tinder

«Vil du unngå noen du kjenner på Tinder? Det er enkelt - del kontaktene på enheten med Tinder når du bruker denne funksjonen for å velge hvem du vil unngå» står det i meldingen fra den kjente sjekkeappen.

Parterapeut, psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet, Frode Thuen, er bekymret for hvordan den nye funksjonen kan flytte grenser, og påvirke folks oppfatning av utroskap.

Gjør etableringen utrygg

– Tinder er jo så dominerende, så det kan jo kanskje påvirke folks oppfatning av grenser for hva som er greit og ikke greit i en sånn sammenheng, sier Frode Thuen til TV 2.

Thuen har i en årrekke skrevet samlivsspalter, og gitt ut flere bøker - blant annet om utroskap.

Han mener den nye funksjonen kan gjøre etableringen av et parforhold mer utrygg, dersom man kan kan fortsette å bruke Tinder ved å skjule seg for den andre personen og vedkommendes omgangskrets.

– Ofte er folk i en etableringsfase, fordi man gjerne har truffet hverandre på Tinder. Så har kanskje en av partene fremdeles en Tinder-profil. Det gjør etableringen veldig vanskelig, sier Thuen.

ADVARER: Psykolog og professor Frode Thuen mener Tinder er en dårlig egnet app til å finne kjærlighet for folk flest. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Gir dårlig selvfølelse

Han har lenge advart mot sjekkeappen, som han mener kan tære på selvtilliten om man ikke er svært pen og attraktiv.

– Da er det lett for at man får mye motgang og skuffelse, og dårlig selvfølelse. Man skal ha et sterkt hjerte for å tåle så mye avvisning. Den nye funksjonen her gjør Tinder kanskje enda mer kynisk, og mindre egnet til å lete etter en partner, sier Thuen.

Han sier funksjonen kan gi en mulig pekepinn på hvordan datingkulturen utvikler seg.

– Det er nok antakelig et uttrykk for at sjekkekulturen, i alle fall på nett - at den har mer flytende overganger mellom hva som er ren sjekking og ren utroskap, og hva som er en ærlig jakt på kjærlighet eller kjæreste.

Kan være nyttig

Familieterapeut og sexolog Thomas Winther er derimot ikke like skeptisk til appen. Han tror flere kan ha glede av Tinder, enten de er på jakt etter kjærlighet eller tilfeldig sex.

MINDRE SKEPTISK: Familieterapeut og sexolog, Thomas Winther, tror ikke funksjonen vil endre folks atferd. Foto: Privat

– Sånn er samfunnet uansett, vi selekterer og har preferanser. Det som er fint er at det alltid er noen som har deg som preferanse, så det er fortsatt et stort marked der ute, sier Winther.

Han mener også at den nye funksjonen også kan være til nytte, blant annet for de som syns det er flaut å date på nett, for de som vil skåne en eks, eller for skilte foreldre som vil skåne barna sine i jakten på en ny partner.

– Vi kan helt klart se at det kan bli misbrukt til å skjule at man vil date andre, men også at det blir brukt til å skåne og vise hensyn.

På eget ansvar

Winther sier at de fleste har muligheten til å være utro dersom de skulle ønske det, og tror derfor ikke den nye funksjonen vil ha noen særlig innvirkning på folk flest.

– Det er jo den individuelle som må ta ansvaret for det helt selv. Selv om man åpner for at det kan brukes til utroskap, så er det først og fremst ens eget moralske kompass som styrer, mener sexologen.

TV 2 har kontaktet Tinder angående saken, men de har ikke besvart henvendelsen.