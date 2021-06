Når BMW legger til bokstaven «M» i modellbetegnelsen – da skyter forventingene automatisk i været.

Dette er toppmodellene, med størst fokus på sportslige og levende kjøreegenskaper. Det speiles igjen av solide mengder krutt under panseret, vektbesparende materialer og gjerne et design som stikker seg litt ekstra ut.

Nå er helt nye BMW M3 og M4 endelig ute på norske veier. Vi i Broom har allerede testet nye M4, som du kan lese mer om her.

Rekordsterk motor

Gjennom en årrekke har bilprodusenter som Audi, BMW, Porsche og Mercedes kjempet om å lage de kraftigste og raskeste bilene i sin klasse.

Det betyr også at man får en real effektøkning, når en ny generasjon lanseres. Nye M3 og M4 er intet unntak.

Her løftes effekten nemlig fra 431 hk til solide 480 hk på «standard-utgavene». Mens Competition-versjonen går fra å ha 450 hk til 510 hk. Sistnevnte er neppe tilfeldig. Det er nøyaktig det samme som erkekonkurrent Mercedes-AMG C 63 S leverer.

Både nye M4 og C 63 S Coupé deler dessuten nøyaktig samme aksellerasjonstid fra 0-100 km/t. Vi snakker 3,9 sekunder.

Uansett: BMW M3 og M4 har aldri vært kraftigere eller raskere enn nå. Det sørger den svært potente 3-liters rekkeseks-motoren for.

M4 Competition Coupe M xDrive leverer 510 hk, 650 Nm og serverer 0-100 km/t på 3,5 sekunder.

Gratis kjørekurs

Det er ingen hemmelighet at BMWs M-kunder er litt ekstra glad i fart og spenning. Derfor er en tur innom bane nærmest obligatorisk. I alle fall hvis man virkelig vil kjenne på hva bilen er god for.

Setene i bilen er av typen sportslig.

BMW er tydeligvis helt enig dette. Derfor tilbyr de sine M3- og M4-kunder gratis kjørekurs, gjennom BMW Driving Experience. Men det er én liten hake: Dersom du ønsker dette, må du krysse av for «M Driver’s Package» når du bestiller din nye M3 eller M4.

Da løftes samtidig toppfarten fra 250 til 290 km/t.

En annen bekreftelse på at BMW mener alvor med de nye råtassene, er at bilene er utstyrt med M Drift Analyzer. Dette systemet registrerer og vurderer kjøringen din, med egen statistikk over hvor brede sladder du gjennomfører.

Slik sett er det kanskje ikke så dumt at BMW tilbyr kjørekurs til kundene sine – som går for topputgavene med M Driver’s Package.

Selv om du velger M4 Competition med xDrive firehjulsdrift, kan du ved noen få tastetrykk koble det av, og dermed nyte ren bakhjulsdrift.

Blir snart enda raskere

Enn så lenge tilbys nykommerne med ren bakhjulsdrift, slik vi kjenner fra forrige generasjon. Men om kort tid kan M3 Competition og BMW M4 Competition for første gang bestilles med M xDrive firehjulsdrift.

BMW har mildt sagt fått mye oppmerksomhet for de nye, vertikale, grillene sine...

Dermed blir bilene også betydelig raskere, målt 0-100 km/t. Med M xDrive firehjulsdrift er øvelsen i mål på raske 3,5 sekunder. Altså kuttes tiden med 0,4 sekunder.

Firehjulsdrift-systemet er det samme som først ble introdusert i siste generasjon BMW M5.

Dette kombinerer sportsligheten og presisjonen fra bakhjulsdrift, med det maksimale grepet firehjulsdrift gir. Under normal kjøring føres kreftene til bakhjulene, i typisk BMW M-manér.

Når det ikke er mulig å få flere krefter ned i bakken gjennom bakhjulene, og behovet for mer grep melder seg, kobles forhjulene sømløst inn gjennom en overføringskasse koblet til girkassen med egen aksling til forhjulene.

Startprisen på nye M3 Competition Sedan med M xDrive: er 1.233.500 kroner. M4 Competition Coupé med M xDrive er litt dyrere, og koster fra 1.287.100 kroner.

Nye M3 og M4 med xDrive lanseres i Norge i juli.

