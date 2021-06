Vi risikerer et nytt «dusteforbud»

FrP har alltid kjempet mot «dusteforbud»; forbud mot rullebrett, vannscootere, parabolantenner, lakrispiper – ja listen har vært lang.

I 2018 fjernet vår daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forbudet mot elsparkesykler, eller mer presist; han sidestilte små elektriske kjøretøy med sykler.

De siste årene har disse kjøretøyene, og særlig elsparkesykler, fått en voldsom popularitet. Det skjønner jeg godt – det er et praktisk, fleksibelt og tilgjengelig kjøretøy som verken bråker, forurenser eller støyer og tar deg raskt dit du skal i byen.

Som alle andre nyvinninger medfører det visse utfordringer i begynnelsen. Det er beklagelig at noen mangler alminnelig folkeskikk og slenger fra seg sykkelen på fortauet etter bruk, eller ikke tar nok hensyn til andre når de kjører elsparkesykkel.

Derfor kom det 18. mai regler som gir kommunene rett til å lage soner med lave fartsgrenser og parkeringsforbud. Kommunene kan nå også utstede parkeringsgebyr.



Rett frem forbud

I Oslo er det også et inntauingsgebyr på hele 1.590 kroner. Med slike regler og bøter blir det fort slutt på at elsparkesyklene ligger strødd omring over alt. Det vil i så fall bli veldig dyrt for utleiefirmaene om de ikke tar ansvar og rydder opp.

Tradisjonen tro får man vel nesten si; når noe nytt blir populært kommer venstresiden med ønsker om påbud, restriksjoner og rett frem forbud.



En slik mulighet til å gi kommunene åpning for å innføre forbud og reguleringer, vil H, V, KrF, Sp, Ap, SV, MDG og Rødt ha i TILLEGG til reglene som ble innført nettopp.

Stortingsflertallet ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere nesten alt.



Utleieforbud nattestid eller på bestemte dager, egne soner, parkeringsforbud, miljøkrav, antall aktører og antall kjøretøy – ja til og med et forbud mot utleie av elsparkesykler.

Reguleringskåte

Politikernes oppgave er å gi generelle regler og retningslinjer, ikke hvor mange aktører det kan være eller hvor mange sykler det kan være i markedet – dette styrer markedet og her bør det offentlige holde seg langt unna.

Dette åpner også opp for at reguleringskåte politikere kan gi ett selskap monopol på utleie.



Med strenge krav til aktørene, som vi vet avgifts- og reguleringsivrige politikere vil legge inn i anbudskriteriene, så vil det kunne favorisere de store internasjonale aktørene, som har mulighet og finansiell styrke til å innfri alle kravene.



Det vil være konkurransevridende og gå på bekostning av mindre norske aktører.

De reglene som allerede er innført er tilstrekkelig for å rydde opp i kritikken som er mot elsparkesyklene.



Regningen

Uvettig bruk kan nå straffes, og utleieselskapene vurderer å utestenge brukere som feilparkerer sykler. Forrige helg tauet Oslo kommune bort 200 sparkesykler fordi de mente de stod i veien og sendte et gebyr til selskapene på hele 318.000 kroner. Selvsagt er det i selskapenes interesse at brukerne oppfører seg – det er de som får regningen.

Med dagens nye regler, og utleieselskapene som også er interessert i at dette skal fungere bra, så har lokalpolitikerne de verktøy de trenger. Det er ingen grunn til å innføre en serie av nye forbud, påbud og restriksjoner, slik Stortingsflertallet ønsker.



Det må bli slutt på at formyndere og politikere skal forby alt de ikke liker.

