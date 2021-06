Det er fire år siden Viktor, Runa, Joachim og Dina sa ja til å vie store deler av sitt ungdomsliv til en produksjon for filmen «Hei Verden».

Filmen skildrer livet til de fire ungdommene de første årene ute av skapet som unge skeive. Det viste seg å by på noen oppturer og mange nedturer.

Det stilles spørsmål om det er mulig å forbli en del av den kule gjengen etter å ha stått fram, og om man kan unngå å bli mobbet seg som skeiv på ungdomsskolen.

Få tør å komme ut i ung alder

ALENE: Runa følte seg ensom på skolen som den eneste åpne skeive på hennes alder. Foto: Aage Aune / TV 2

Regissøren på «Hei Verden», Kenneth Elvebakk begynte på ideen etter å ha oppdaget at få tør å komme ut i ungdomsskolealder.

Elvebakk er selv homofil og manglet unge skeive forbilder da han vokste opp. At det fortsatt er en mangel kom overraskende på han.

– Jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle lage en sånn film, fordi jeg trodde ikke det var nødvendig. Men så begynte jeg å spørre lærere rundt på ungdomsskoler om de hadde åpne skeive elever, og det var det veldig få skoler som hadde, sier Kenneth.

Filmen skildrer scener der ungdommene søker etter andre med samme legning, men opplever å være alene om det.

– Jeg var den eneste skeive på skolen min hele tiden jeg gikk der. Jeg var mye ensom og lei meg rett og slett. Jeg tenkte «hvorfor meg»? spør Runa.

Mistet alle kompisene

For 12-år gamle Viktor ble det spesielt vondt å kjenne at guttene ikke aksepterte hans legning.

MISTET KOMPISENE: Viktor opplevde å miste guttevenner etter at han kom ut. Det ble forventet at han skulle henge med jentene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Guttene ser på meg som «homse-Viktor». Det er så vanskelig å komme inn og vanskelig å bli en kompis, sier en sterkt berørt Viktor i filmen.

– Det å gå på ungdomsskolen og være skeiv er faktisk et helvete.



Når TV 2 møter han og de tre andre medvirkende, beskriver han en vanskelig tid hvor han strebet etter å passe inn.

– Når jeg ser tilbake på den tiden fra filmen, så ser jeg at jeg ikke er meg selv. Jeg prøver å være en karakter jentene liker og som guttene ikke helt forstår.

– Da blir man fort veldig alene. Man er ikke gutt nok til å være med gutter, men ikke jente nok til være med jentene. Det er vanskelig.

Viktor sier han mistet alle kompisene sine da han kom ut som homofil i 7. klasse og at det tok to år før han fikk guttevenner igjen.

– Det er ekkelt og skremmende å føle at bare fordi man prøver å være seg selv, så når man ikke opp.

HEI VERDEN: De fire ungdommene har latt et kamerateamet følge tett på tre år av deres liv til filmen Hei Verden. Foto: Aage Aune / TV 2

- En selvfølge at man er hetero

I dag er situasjonen en annen, og det takker de nære støttespillere for.

Likevel mener ungdommene at det norske samfunnet har en lang vei å gå når det gjelder akseptering av legninger.

– Med tanke på små ting som fordommer, stereotyper og forventninger: Bare det at man fortsatt må komme ut som skeiv sier seg selv. Det er en forventning til at man er heterofil frem til man sier at man ikke er det, sier Runa.

Det støttes av regissør Elvebakk som mener skolene har et ansvar for å lære barn om akseptering i tidlig alder.

ULIKHET: DIna håper filmen kan vise at det er greit å være annerledes. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hvis man kunne ha lært mer om mangfold på skolen, allerede de første årene på skolen, så kunne vi kanskje sluppet dette poenget med å «komme ut av skapet» sier Elvebakk.

Mer informasjon i skolen

Nå skal filmen være med den kulturelleskolesekken på tur rundt i landet. Ungdommene håper dette kan vise andre at det er greit å være annerledes.

– Jeg håper filmen kan bidra til en større forståelse. Med fokus på det å få inn i skolen at homofili ikke er skummelt. Det burde være mer informasjon rundt det, sier Viktor.

– Folk er forskjellige uansett, om det er legning eller hvor man kommer fra. Det ser man i filmen. Det burde ikke ha noe å si, sier Dina og legger til:

– Jeg er skeiv, men jeg er mye mer enn å bare være lesbisk. Folk flest er jo mer enn legningen sin.