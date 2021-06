2021 ligger an til å bli et historisk godt salgsår for Volvo her hjemme. Etter årets første fem måneder er de Norges nest mest solgte bilmerke, bare slått av Toyota.

Toyota har solgt og levert ut 7.588 nye biler per mai. For Volvos del er antallet 6.543 – mens Volkswagen på tredjeplass står for 6.086 biler.

Dette gir Volvo en markedsandel på hele 10.3 prosent. Og så langt har salget økt med hele 126,8 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

73 prosent av salget

Storselgeren er kompakt-SUVen XC40, den er på andreplass på modellstatistikken, bare slått av Toyota RAV4. I tillegg har Volvo også sin XC60 inne på topp ti blant de mest solgte modellene. Det blir det gode tall av.

Modellen som virkelig har løftet Volvo-salget i år heter XC40 P8 Recharge Pure Electric. Bak det lange navnet skjuler det seg en bil du etter hvert ser mange av på norske veier. Dette er nemlig Volvos første elbil. Og den har virkelig slått an i Norge.

– Elbilutgaven av XC40 står for 73 prosent av XC40-salget i Norge. Den utgjør også 40 prosent av det totale antallet registrerte Volvo så langt i år, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Droppet dieselmotor på populær familiebil

De første leveransene med elektriske XC40 kom til Norge på senhøsten i fjor.

Lanserte elbil nummer to

Det begynner å bli flere år siden Volvo gikk ut med nyheten om at de ikke kommer til å utvikle flere nye dieselmotorer. Disse har blitt faset ut i en flere modeller. Her er det i hovedsak ladbare bensinhybrider som har tatt over:

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– XC40 Recharge er utrolig populær i Norge og bidrar til godt salg, men våre ladbare hybrider er fortsatt meget ettertraktet, med SUV-ene XC60, XC40 og XC90 i spissen. Det gir oss mange bein å stå på, i et marked som i hovedsak etterspør elbiler og ladbare hybrider, forteller Trosby.

Denne uken startet Volvo også lanseringen av elbil nummer to. C40 heter den. Den blir markedsført som en egen modell, men langt på vei er C40 egentlig en XC40, men med mer sporty og fallende taklinje.

Slik startet Volvos elektriske satsing

Denne uken har Volvo åpnet for bestilling av C40, som på mange måter er en mer sporty utgave av XC40.

Tror på lavere volum

Volvo beskriver den selv som en bil som gir kundene mange av fordelene til en SUV, men har et lavere og slankere crossover-design. C40 er også den første Volvo-modellen i historien som kun blir tilgjengelig i en helelektrisk utgave.

– Der XC40 Recharge er rendyrket SUV og familiebil som passer for veldig mange kundegrupper, er C40 Recharge en mer designorientert bil. Den er fortsatt praktisk, med mange av de samme egenskapene som XC40, men henvender seg til kundegrupper som er ute en bil med et moderne og stilrent uttrykk, sier Trosby.

Med startpris på 554.900 kroner legger C40 seg godt over mange av konkurrentene i pris. Det gjør nok også at den har litt begrenset potensiale som storselger:

– Vi tror C40 blir en populær bil i Norge, men også at den nok vil selges i et noe lavere volum enn XC40, avslutter Erik Trosby.

Les mer om C40 og lanseringen i Norge her

Video: Her er den første testen vår av elektriske XC40