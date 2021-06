Nakstad med gladnyhet – tror vi er på sydentur i sommer

Helsedirektoratet mener mye ligger til rette for at utenlandsferie blir aktuelt allerede i sommer.

Til tross for flere lokale smitteutbrudd, holder de nasjonale smittetallene seg forholdsvis lave. Antall innlagte pasienter på sykehus er også på sitt det laveste siden begynnelsen av november.

Samtidig øker antallet vaksinerte både i Norge og Europa betraktelig de kommende ukene.

Dette er en god utvikling, som gjør at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at utenlandsferien kan være innenfor rekkevidde i sommer likevel.

– Det kan være at smittepresset er så lavt i Europa i slutten av juni og at så mange er vaksinert, at vi kan reise ganske mye friere. Vi får satse på at det i overgangen mellom juni og juli blir ganske mye lettere. Det er ingen garanti, men mulighetene er der for at man reise mer i sommer i hvert fall, sier han.

– Ser veldig bra ut

Regjeringen har oppfordret nordmenn til nok et år med norgesferie, men Nakstad mener stadig mer ligger til rette for at det kan bli forsvarlig med mer reising mellom landene.

– Dette ser veldig bra ut og vi kan trolig følge gjenåpningsplanen. Veldig mange får første dose i juni og det går også fort frem i utlandet. Det har mye å si med tanke på ferie til utlandet, sier han.

– Betyr det at vi kan reise på utenlandsferie i juli og august?

– Ja, hvis smittepresset fortsetter å gå ned og trenden fortsetter kan flere land bli gule. I tillegg vil vi oppnå flokkimmunitet i mange land etter hvert som mange er vaksinert, som kan føre til at reglene endres. Vi får også et koronasertifikat som kan bekrefte at du er vaksinert, sier Nakstad.

Vil øke grensen

For at et land skal kategoriseres som gult, må det etter dagens regelverk, ha 25 smittede per 100.000 innbygger. I tillegg må maksimalt fire prosent av koronatestene være positive, slik reglene er nå.

EU har imidlertid tidligere uttalt at de ønsker å heve denne grensen til 100 smittede per 100.000 innbyggere.

– Dersom et land er gult, utløser ikke reise til disse landene karantene, forklarer Nakstad.

Det er ikke kjent hvorvidt Norge og regjeringen vil følge EU og legge seg på samme linje.

Gjør de det, er det imidlertid flere land som kan bli aktuelle for nordmenn å reise til, allerede i sommer.

Ifølge en oversikt over antall smittede fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ligger populære feriedestinasjoner som Portugal, Malta, Italia og Tyskland godt an.

Åpner for å skrote karantenehotell

Tidligere denne uken kom nyheten om at nordmenn som er vaksinert slipper karantenehotell.

– Hva er årsaken til at vaksinerte fortsatt må i karantene?

– Begrunnelsen for det har vært at effekten av vaksinen ikke har vært 100 prosent. Beskyttelsen har blitt anslått å være på 95 prosent, noe som betyr at reisende kan bli smitteførende og ta med seg nye virusvarianter tilbake til Norge, forklarer Nakstad.

Han sier at helsemyndighetene gjør løpende vurderinger av karanteneordningen og at FHI vil anbefale endringer så fort de mener det er riktig avgjørelse.

Disse landene ligger godt an Dersom Norge følger EU, og øker grensen fra 25 til 100 smittede per 100.000 innbygger på gule land, ligger disse landene godt an: Italia, 95.37 smittede per 100.000 Tyskland, 98.93 smittede per 100.000 Romania, 28.18 smittede per 100.000 Portugal, 65.19 smittede per 100.000 Bulgaria, 58.72 smittede per 100.000 Finland, 40.52 smittede per 100.000 Malta, 9.91 smittede per 100.000 Island, 10.44 smittede per 100.000 Kilde: ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control

– Når flokkimmuniteten blir sterkere, er det mulig at vi ikke trenger karantene for fullvaksinerte lenger. Jeg vet ikke når en eventuell endring kommer, men dataene som kommer virker stadig bedre, sier han.

Flokkimmunitet

Nakstad sa tidligere torsdag til TV 2 at vi trolig oppnår flokkimmunitet mot slutten av sommeren.

– Vi vet foreløpig ikke om fullvaksinerte skal få slippe karantenen eller få karantenetiden kortet ned, eller om de bare skal testes slik at vi fanger opp smitteførende, sier han.

Samtidig er den indiske virusvarianten, nå kalt Delta, «en joker».

– Den indiske virusvarianten er en joker, som gjør at situasjonen kan endre seg. Etter første dose er det anslått at du har en beskyttelse på 33 prosent. Etter andre dose stiger beskyttelsen til 90 prosent, sier han.