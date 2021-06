Lukaku avfeier ryktene: – Jeg blir i Inter

Romelu Lukaku har vært koblet til en retur til England lenge, men nå slår 28-åringen fast at han blir i Milano-klubben.

Belgieren har virkelig levert varene siden han tok turen fra Manchester United til Inter sommeren for to år siden. Denne sesongen var det kun Juventus' Cristiano Ronaldo som scoret flere mål enn Lukaku, som var toneangivende da Inter sikret seg Serie A-gullet for første gang siden 2010.

Med totalt 64 mål på 95 kamper i Inter-trøya er det kanskje ikke rart at interessen for Lukaku har vært stor, og 28-åringen har flere ganger blitt koblet til gamleklubben Chelsea. Navnet hans har også ofte dukket opp når det har blitt snakket om hvem som skal ta opp målscorerarven etter Sergio Agüero i Manchester City.

At Antonio Conte, som hentet Lukaku til Milano, har gitt seg som Inter-manager, har heller ikke dempet ryktene. Men hovedpersonen selv avfeier nå disse.

– Jeg blir. Jeg føler meg bra i Inter, sier han til belgisk TV, ifølge BBC.

Inters kinesiske eiere ønsker å kutte kostnader i sommer, og dette skal ha vært avgjørende for at Conte ga seg forrige uke. Alle Inters spillere skal være til salgs.

Det ledige setet etter Conte blir trolig fylt av tidligere Lazio-sjef Simone Inzaghi.

– Jeg har allerede hatt kontakt med mannen som blir vår nye manager, sier Lukaku til belgiske VTM.

– Kanskje jeg ikke burde si det enda. Det var en veldig positiv samtale. Så har vi også utfordringen med å klare å vinne ligaen igjen.

Lukaku er for øyeblikk på landslagssamling med Belgia. Det belgiske laget topper FIFA-rankingen før sommerens EM.