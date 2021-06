Kraftig nedgang, men én kjønnssykdom har økt i 2020: – Overraskende

De nye tallene kommer fram i «Årsrapport 2020 Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner» som FHI utgir hvert år.

– Nedgangen i antall meldte tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner i 2020 må antas i all hovedsak å være relatert til koronatiltakene med reiserestriksjoner, sosial distansering og nedstenging av uteliv, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI i en pressemelding.

Antall meldte tilfeller av klamydia, gonoré og hiv gikk ned i 2020. Forekomsten av én kjønnssykdom har imidlertid økt.

Betydelig nedgang

I 2020 ble det meldt 1045 gonorétilfeller i Norge mot 1704 tilfeller i 2019.

Koronatiltakene gjennom 2020 er trolig forklaringen til den kraftig nedgangen i antall meldte gonorétilfeller.

– Det er åpenbart at diagnostikk og behandling i seg selv ikke er nok for å bekjempe sykdommen. Økt kondombruk og sikker sex blant utsatte grupper er helt nødvendig for å snu utviklingen. I tillegg er det viktig at helsetjenesten er årvåkne overfor symptomer og at lege og pasient har åpen dialog om seksuelle vaner, sier Nilsen.

Ser man bort fra unntaksåret 2020, har gonoréforekomsten økt gjennom flere år i Norge, til tross for utstrakt testing i utsatte grupper, står det i rapporten.

Slik har gonoré-statistikken blitt påvirket av tiltakene Etter første omfattende nedstenging 12. mars, falt antall meldte tilfeller med 71 prosent, fra 170 tilfeller i januar 2020 til 49 tilfeller i april 2020. I forbindelse med gradvis gjenåpning og økt reisevirksomhet gjennom sommeren 2020, steg gonoréforekomsten fram mot ny nedstenging om høsten. Etter ytterligere innstramming rundt årsskiftet og utover i 2021, er det kun meldt 25 gonorétilfeller i januar 2021, det vil si 85 prosent færre tilfeller sammenlignet med januar 2020. Nedgangen i antall tilfeller ses både blant homo- og heteroseksuelt smittede menn og kvinner. Kilde: FHI

Flere kvinner enn menn

Det har vært en stigende trend i antall diagnostiserte tilfeller med klamydiainfeksjon i Norge de siste årene fram mot toppåret 2019.

I 2020 ble det meldt 25.444 tilfeller, som utgjør 478 tilfeller per 100.000 innbyggere. Dette er en nedgang på 11 prosent fra 2019.

Nedgangen kom i hovedsak på våren 2020 og kan trolig også knyttes til koronatiltakene.

Tilgang til testing og mindre legesøkning kan også ha hatt betydning for nedgangen i antall diagnostiserte tilfeller.

Flere kvinner enn menn tester seg for klamydia. Derfor diagnostiseres det også flere kvinner enn menn.

– Det er viktig at prøvetaking av klamydia rettes inn mot grupper i risiko for infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Nilsen.

Fakta om klamydia i Norge i 2020 Som tidligere år var flertallet, 59 prosent, av de meldte tilfellene kvinner.

Det påvises flest tilfeller i aldersgruppen 20 til 24 år både blant kvinner og menn, henholdsvis 49 prosent og 45 prosent av tilfellene.

Antall meldte tilfeller har gått ned i de fleste fylker, med unntak av Agder og Innlandet hvor det var en liten oppgang.

Antall testede personer var 318.930 – en nedgang på 18 prosent fra 2019.

I 2020 fikk 8 prosent av de testede påvist klamydiainfeksjon. Kilde: FHI



Overraskende økning

Selv om antall kjønnssykdommer i Norge gikk ned i fjor sammenlignet med det foregående året, hadde en kjønnssykdom hyppigere forekomst.

I 2020 ble det meldt 287 tilfeller av syfilis mot 206 tilfeller i 2019, og FHI mener det er «overraskende».

Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant homoseksuelt smittede menn økt betydelig i Norge, og trenden fortsetter i 2020.

– Denne utviklingen er overraskende sett i lys av koronatiltakene og sammenholdt med nedgangen i registrerte gonorétilfeller, sier Nilsen.

Han mener en mulig forklaring på at syfilis har økt blant menn som har sex med menn gjennom 2020, mens gonoré har gått kraftig ned, kan være at syfilis i mindre grad gir symptomer, har lengre smittsom fase enn gonoré og at sykdommen har høy smittsomhet.

Fortsatt smittes de fleste menn som har sex med menn ved tilfeldig sex i Oslo – men utviklingen de siste år med mer smitte i det øvrige Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger, eller på feriereiser til europeiske storbyer, fortsetter.

Positiv trend for hivtallene

Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter. Det ble meldt om 137 hivsmittede i Norge i 2020, mot 172 tilfeller i 2019.

Nedgangen i tilfeller var særlig blant heteroseksuelt smittede. Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte.