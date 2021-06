Chauvin ber om mild straff – påtalemyndigheten krever 30 år

Derek Chauvin og hans forsvarere ber dommeren om å enten idømme ham betinget fengsel eller en mildere straff enn det retningslinjene i delstaten Minnesota tilsier. Det fremgår av rettsdokumenter som ble sendt til dommeren onsdag, skriver CBS News.

I rettsdokumentene peker Chauvins forsvarere på at han ikke er tidligere straffedømt, at han har arbeidet som politibetjent og at han vil frykte for sin egen sikkerhet dersom han skal sone i fengsel.

Forsvarerne hevder videre at Chauvin er et resultat av et «ødelagt system», og mener drapet på George Floyd bør sees i lys av dette.

De mener dette taler for en mild straff, som dommer Peter Cahill skal utmåle 25. juni.

Krever 30 år

Påtalemyndigheten er på sin side tydelige på at dommeren bør utmåle en strengere straff enn det delstatens retningslinjer tilsier.

– Chauvin drepte på brutalt vis Floyd, og misbrukte autoriteten som politiskiltet ga ham, skriver påtalemyndigheten.

De ber om en dom på 30 år, noe de mener er passende for «de omfattende konsekvensene Chauvins handlinger hadde for George Floyd, Floyds familie og samfunnet».

Skjerpende omstendigheter

Chavin ble funnet skyldig på alle punkter den 21. april, og juryen sa seg enig i at den tidligere politimannen forårsaket George Floyds død ved å knele på nakken hans i over ni minutter.

Nå risikerer Chauvin en fengselsstraff på inntil 40 år, selv om Minnesotas retningslinjer tilsier at han vil dømmes til et sted mellom 10 til 15 år bak murene.

Dommer Peter Cahill har tidligere uttalt at det ligger skjerpende omstendigheter bak drapet, noe som åpner opp for at Chauvin kan bli dømt til mer enn hva retningslinjene tilser. Blant de skjerpende omstendighetene er Chavins misbruk av politirollen, at drapet skjedde foran et barn og at den daværende politimannen handlet med «utpreget ondskap».

– Floyd tryglet for livet og var åpenbart livredd ettersom han sannsynligvis ville dø. Chauvin var tydelig likegyldig til Floyds rop om hjelp, slo dommeren fast.