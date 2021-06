Ultranasjonalist og teknologimillionær – dette er Netanyahus arvtaker

Etter 12 år ved makten tyder mye på at Benjamin Netanyahus dager ved makten er omme. Mannen som tar over statsministerposten er en kontroversiell figur.

Opposisjonsleder Yair Lapid erklærte onsdag kveld at han har støtte for å danne en ny regjering i Israel. Lapid skal etter planen innta statsminsiterrollen, men først om to år. Frem til da skal Naftali Bennett, leder av det ultranasjonalistiske og høyrekonservative partiet Yamina, sitte ved makten.

Det er avgjort i en avtale inngått mellom Bennett og Lapid, da sistnevnte er avhengig av Bennett og pariet Yaminas syv stemmer i nasjonalforsamlingen for å få flertall for den nye regjeringen. Til tross for at Bennett er leder for et relativt lite parti, ligger han nå altså an til å bli Israels neste statsminister.

Opposisjonsleder Yair Lapid, Naftali Bennett og Raam Mansour Abbas signerer regjeringsavtalen onsdag kveld. Foto: AFP PHOTO / HO / RAAM

Bosetningsforkjemper

Mannen som etter alt å dømme skal styre Israel de neste årene, har etter en karriere i militæret tjent flere millioner i teknologibransjen. Han var tidligere en av Netanyahus nærmeste rådgivere, og deler flere av den sittende statsministerens politiske standpunkt. Netanyahus trolige arvtaker er derimot mest kjent for sine synspunkt i bosetningspolitikken.

Bennett var tidligere leder for den israelske bosetningsbevegelsen, og har siden gjort utvidelse av bosetningene, annektering av palestinske landområder til en sentral del av sin politiske agenda.

Satelittbilder fra 2017 og 2021 viser hvordan Israels bosettingspolitikk på Vestbredden har blitt stadig mer aggressiv de siste årene. Foto: Planet Labs via AP

Han er en høylytt kritiker av forslaget om en tostatsløsning, altså at Palestina og Israel skal etablere hver sin selvstendige stat. Han ønsker også å annektere store deler av de israelsk-okkuperte områdene på Vestbredden, altså palestinske landområder som har blitt overtatt av israelske bosettere.

– Jeg vil ikke gi araberne en eneste centimeter. Vi må slutte å tro at verden vil elske oss dersom vi gir palestinerne mer land, sa Bennett i 2018.

Skrøt av å ha drept arabere

I tillegg til å være negativ til tostatsløsningen, støtter Bennett også en svært hard linje mot både Hamas og palestinere generelt. Politikeren har tatt til orde for å drepe Hamas-medlemmer fengslet av Israel, og skrytt over å ha drept flere palestinere.

– Hvis du fanger terrorister, må du ganske enkelt drepe dem, sa Bennett i 2013, da han diskuterte hva Israel burde gjøre med Hamas-fanger. Deretter la han til:

– Jeg har drept mange arabere i mitt liv, og det er ingenting i veien med det.

Bennett ble kritisert av både israelere og palestinere for kommentaren, og ble anklaget for ikke å skille mellom militante terrorister i Hamas og sivile palestinere.

Usannsynlig samarbeid

I den kommende koalisjonen vil ultranasjonalisten Bennett likevel måtte samarbeide med både venstreorienterte og palestinere. Den foreslåtte regjeringen avhenger også av støtten til et lite, islamistisk parti for å få flertall, skriver New York Times.

Mansour Abbas leder det konservative Islamistiske Raam-partiet, og blir som første muslim gjennom tidene del av regjeringssamarbeidet. Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Både Bennett og resten av koalisjonen lover derimot at de skal la uenighetene om forholdet mellom Israel og Palestina ligge, for heller å fokusere å innenrikspolitiske utfordringer. Bennett er klar på at det kommende regjeringssamarbeidet ikke er ideelt, men ser ikke noen annen løsning for et Israel i regjeringskrise.

Den politiske krisen i Israel er unik i verdenssammenheng. Vi kan ende opp med et femte, sjette, til og med tiende regjeringsvalg, som vil sakte men sikkert vil ødelegge landets grunnmur, før huset raser sammen over oss. Eller så kan vi stanse denne galskapen og sa ansvar, sa Bennett under en TV-sendt tale søndag.

Bennett står nå overfor sin største utfordring som politiker, og må forsøke å holde liv i den svært usannsynlige regjeringskoalisjonen.