Denne uken har det vært mye aktivitet hos BMW. Først ble den nye elektriske SUVen iX vist for første gang i Norge. En bil BMW Norge aldri har opplevd lignende respons på, noen gang.

Så, kort tid etter, ble priser og informasjon om en annen elektrisk BMW sluppet. Her ble det åpnet opp for bestilling samme dag.

Det siste kom overraskende på mange. Men det hindret ikke kundene i å handle. Mye!

– Etter én dag med ordre, plasserer den seg på pallplass i vår historiebok. BMW iX holder fortsatt på førsteplassen, men det er også en modell hvor vi hadde sluppet mer informasjon på forhånd. At vi åpnet for bestilling onsdag kom nok overraskende på mange, forteller informasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

Alle skal ha verstingmodellen

Forhandlerne har nå flere dager på å komme seg gjennom sine interesselister for å få sendt ut tilbud.

Tallet på ordre er tresifret – og over 90 prosent av kundene går like godt toppmodellen BMW i4 M50.

Kanskje ikke så rart at kundene foretrekker den. Her får du firehjulsdrift, heftige ytelser (opptil 544 hestekrefter med boost-funksjon) og nok rekkevidde for mange: 510 kilometer målt etter WLTP – med en startpris på gunstige 539.000 kroner.

– Alle som lanserer en attraktiv elbil i disse dager opplever nok en solid ketchup-effekt de første dagene etter man har åpnet for bestilling. Vi briefet våre forhandlere tirsdag kveld og basert på tilbakemeldingene vi fikk da, var det ganske tydelig at mange ville være tidlig på kontoret med en velfylt kaffekopp onsdag morgen.

Vil ha mye utstyr

I kjent stil er det ikke den minst utstyrte modellen nordmenn vil ha. De fleste velger bedre spekkede utgaver. BMW har satt sammen ulike utstyrspakker, og de høyest utstyrte er det mange som går for: Fully Charged – eller toppmodellen Supercharged.

Sistnevnte koster 659.900 kroner, og har det meste av utstyr. Men det er alltid mulig å plukke enda mer fra ekstrautstyrslisten.

i4 får den nye, buede infotainmentskjermen som også er i SUVen iX.

Best rekkevidde

Interiøret bygger videre på det sportslige interiøret i BMW 4-serie Coupe, men skiller seg markant ut med en stor og kurvet skjerm på dashbordet. «BMW Curved Display» er satt sammen av en 12,3" informasjonsskjerm og en 14,9" kontrollskjerm.

Hvis rekkevidde er det viktigste, bør du velge innstegsmodellen i4 eDrive40. Den klarer nemlig 590 kilometer (WLTP). Her er det bakhjulsdrift – og motoren er på 340 hestekrefter.

Mens M50 klarer 0-100 km/t på 3,9 sekunder, bruker eDrive40 5,7 sekunder. Ikke akkurat noen sinke, noen av dem.

Prisene på eDrive40 starter på 489.000 kroner.

– Mange ønsker selvsagt også se og prøvekjøre bilen før de setter navnetrekket sitt på papiret, så vi rigger også for en god bølge ordre mot slutten av året. BMW i4 blir nok fort vår mest solgte modell i tiden fremover, tror Tegneby.

Verstingen, M50, har rekkevidde på 510 kilometer, mens innstegsmodellen eDrive40 klarer opptil 590 kilometer.

Kan trekke tilhenger

Alle målene til i4 er større enn på en BMW 3-serie sedan. Den nye elbilen måler 478 centimeter i lengde, og har en akselavstand på 285 centimeter..

Bagasjeromsvolumet på 470 liter øker til 1.290 liter når baksetene legges ned, og den klassiske kombiluken sørger for en stor lasteåpning.

Og ja, begge modellene kan utstyres med tilhengerfeste og kan trekke opptil 1.600 kilo. På taket kan man laste opptil 75 kilo.

Standard er det også med luftfjæring, som mange nok vil sette pris på.

Utleveringene er ventet å starte i november – men de fleste vil nok få bilene sine etter nyttår.

