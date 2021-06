Ødegaard om Ancelotti-bok: – Ble mistolket litt

– Det er en trener jeg kjenner og som jeg hadde et fint forhold til da han var der sist, sier drammenseren til TV 2.

– Sånn sett er det positivt. Men utover det har det gått én dag, så jeg vet ikke altfor mye om hva han tenker om ting, fortsetter han.

Carlo Ancelotti var hovedtrener for Real Madrid da Ødegaard ble hentet som 16-åring til den spanske hovedstaden. Det var også italieneren som ga ham debuten noen måneder senere.

Ancelotti har i etterkant vært klar på at han ikke regnet med Ødegaard for førstelaget.

– Da Real Madrid bestemte seg for å signere en guttunge fra Norge, 16 år gamle Martin Ødegaard, tenkte jeg, «jeg bryr meg ikke om han kommer eller ikke, fordi han komme ikke til å spille for meg nå», skrev Ancelotti i boken «Quiet Leadership», som ble gitt ut i 2016.

Den spanske sportsavisen AS plukket ut sitater om at kampene Ødegaard fikk for førstelaget var på grunn av et PR-stunt fra presidenten, Florentino Pérez.

COMEBACK: Mandag ble det klart at Carlo Ancelotti tar over for Zinedine Zidane som Real Madrid-trener. Foto: Gerard Julien

Ødegaard fikk med seg hva som ble skrevet i boken.

– Det ble litt greier om det sist. Så synes jeg jo kanskje at det ble mistolket litt av enkelte, men det er sånn det er. Det er ikke noe jeg stresser med, sier 22-åringen og ler.

Ancelotti skrev videre at Ødegaard kunne bli den beste spilleren i verden – men ikke i hans regjeringstid.

– Det han sa var vel bare at jeg var en spiller for fremtiden. Og at i Madrid så har du ofte ikke så god tid som trener. Det var vel mer det han sa, så det legger ikke jeg noe særlig i, sier Ødegaard.

– Har du troen på at du skal tilbake dit og at han blir en suksess for Real Madrid?

– Ja, det har jeg absolutt tro på.

Det har også TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué. Spanjolen påpeker imidlertid at storklubbens økonomiske tilstand gjør Ødegaards fremtid mer usikker.

– De vil ikke aktivt forsøke å selge ham, men de kommer til å lytte til bud. Hvis Ancelotti får muligheten, er han en spiller treneren gjerne vil ha i stallen, hevder Balagué.