Enighet om ny israelsk regjering

Opposisjonsleder Yair Lapid bekrefter på Twitter at han har klart å danne en ny israelsk regjering.

Sammensetningen av regjeringen vil bli presentert for president Reuven Rivlin senere onsdag.

Talsmannen opplyser at det israelsk-arabiske partiet Raam støtter den nye regjeringen. Raams leder Mansour Abbas skal ha undertegnet en avtale om den nye koalisjonsregjeringen.

Hvis det stemmer at regjeringen har støtte i nasjonalforsamlingen Knesset, betyr det at punktum er satt for en tolv år lang periode med Benjamin Netanyahu som israelsk statsminister.

Den israelske opposisjonslederen hadde en tidsfrist til klokken 22.59 norsk tid på å danne en regjering, noe NTB nå melder at han har gjort.

Kjent fra TV

Lapid har blant annet bakgrunn som programleder fra fjernsyn. Han er en sekulær sentrumspolitiker som har fått i oppdrag av Rivlin å lage ny regjering.

Lapid leder partiet Yesh Atid, som han grunnla selv i 2012.

Han fikk oppdraget av Rivlin etter at Netanyahu nok en gang ikke klarte å sette sammen en koalisjonsregjering etter valget i mars, det fjerde valget på under to år.

Forhandlinger

Flere medier melder imidlertid at det fortsatt pågår forhandlinger mellom de israelske opposisjonspartiene. Det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at det fortsatt er uenighet om noen politiske utnevnelser på lavere nivå.

Men hovedlinjene ser ut til å være på plass.



Lapid og Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, skal være enige om en ordning der de bytter på å være statsminister.

Tiltalt Netanyahu

Sittende statsminister Benjamin Netanyahu, som er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate saker og som nekter for å ha gjort noe galt, hevder anklagene er politisk motiverte. Søndag advarte han om at en regjering med innflytelse fra venstrefløyen setter staten Israel i fare.

TILTALT: Benjamin Netanyahu har regjert i Israel i 12 år. Nå kan det være over. Foto: POOL/Reuters

Netanyahus parti Likud så tirsdag ut til å prøve å få innsatsen for å danne ny samlingsregjering til å spore av, ved å utfordre Bennetts rett til å bli statsminister. Likud argumenterte med at det er Lapid som har fått oppdraget med å danne regjering.

Men klagen fra Likud ble avvist av Rivlins juridiske rådgiver.

Hvis Netanyahu mister makten, får han ikke anledning til å fremme forsøket på å endre lovverket slik at han kan få immunitet.