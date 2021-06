Sørloth måtte bytte telefonnummer: – Det har vært kaos

Det koker i kommentarfeltet på Alexander Sørloths Instagram. På det siste bildet den norske landslagsspissen har lagt ut, har det i skrivende stund kommet over 2,7 millioner kommentarer.

De aller fleste fra tyrkiske Trabzonspor-fans som bønnfaller angriperen om å returnere.

Men det er ikke bare der meldingene har rast inn, avslører Sørloth. Inn mot onsdagens landskamp mot Luxembourg har kokt såpass på telefonen at han har sett seg nødt til å skaffe seg nytt telefonnummer.

– Det er kaos på den for tiden. Jeg ringte faktisk i dag og fikk byttet telefonnummer, for det hadde de fått has på. Jeg har fått hundrevis av meldinger, det har vært kaos, sier Sørloth til TV 2.

De over to millioner meldingene som har tikket inn på Instagram, har han heldigvis ikke blitt plaget av. Der er varslingene avskrudd.

– Jeg har skrudd av det på Instagram, så det kommer ikke noe der, og så har de som sagt fått tak i telefonnummeret mitt og sendt meg masse meldinger på WhatsApp. Der har jeg også skrudd av «notifications» for å få litt fred inn mot kamp. Det var godt å få skiftet nummer nå, smiler Sørloth, som nå har over 300 000 følgere på Instagram.

Sørloth ble helt i den tyrkiske byen Trabzon, da han ble toppscorer i den tyrkiske ligaen da han var på utlån til Trabzonspor i 2019/2020-sesongen. Trønderen rakk også å få med seg et cupgull fra Tyrkia.

Nå pepres han med kommentarer fra fans som vil at han skal returnere fra tyske RB Leipzig.