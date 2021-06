Slik var Viggo (42) sitt første døgn som en fri mann

Tirsdag kveld kom dagen 42 år gamle Viggo Kristiansen har ventet på i en årrekke.

Etter nesten 21 år bak lås og slå, hvor store deler av tiden har blitt tilbragt i et av Norges strengest bevoktede fengsler, kunne den nå 42 år gamle mannen pakke sakene sine og reise hjem til Kristiansand.

To valg

Som 21-åring ble han dømt for voldtekt og drap på åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen. Kristiansen har imidlertid hele veien nektet straffskyld og enhver befatning med saken.

Men tirsdag ettermiddag besluttet Høyesterett å løslate 42-åringen i påvente av statsadvokatens beslutning om hva som skjer med den gjenåpnede saken.

De kan enten velge å gå inn for en frifinnende dom eller en full ny rettsrunde. Beslutningen er ikke ventet før til høsten.

Kjørte til Kristiansand

Derfor kunne Viggo Kristiansen forlate Ila fengsel tirsdag kveld. Han ble hentet av sin far Svein Kristiansen, og sammen kjørte de hjem til Kristiansand.

Terje Helland er talsperson for støttegruppen til Kristiansen. Til TV 2 forteller han at det var mange inntrykk å ta inn, da 42-åringen omsider var hjemme.

– Det kom noen tårer og man prøvde å suge inn de inntrykkene som var. Det hadde vært en lang dag og en lang kjøretur, sier Helland.

Kontaktforbud

Da Kristiansen våknet opp onsdag, ble han møtt med beskjeden om at han var ilagt et kontaktforbud mot de etterlatte.

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin mente begrunnelsen for besøksforbudet var veldig svakt.

Sjødin mente det heller ikke ville ha noen praktisk betydning.

– Han kommer ikke til å oppsøke noen, sa Sjødin til TV 2.

Fått flere jobbtilbud

Det understreker også Helland i støttegruppen.

– Han ønsker ikke å stå frem på noen måte selv og han ønsker å ha en tilbaketrukket rolle. Det er mest av respekt for de som har uttrykt et problem med det, men også fordi han ikke er klar til og stå frem å si så mye fornuftig, sier Helland.

Viggo Kristiansen har i fengselet både tatt fagbrev som sveiser og mekaniker. Det har resultert i at han allerede har fått flere jobbtilbud.

– Han må bruke tid på dette. Men han syntes det er fantastisk at en del av disse tilbudene kommer, og setter veldig stor pris på det. Han skal ta det seriøst og få hjelp til å vurdere dette, sier Helland.

Hundrevis av meldinger

Han opplyser at de har fått hundrevis av meldinger, telefoner og blomster fra folk i tiden etter løslatelsen.

– De ønsker å formidle at de ønsker han alt vel, og spør om det er noe de kan bidra med. De syntes også det er vanskelig, for dette er noe en person og en familie i Norge aldri har vært gjennom før. De ønsker å uttrykke at de har sympati for det, sier Helland til TV 2.