Fly fikk tekniske problemer – måtte sikkerhetslande

Et Widerøe-fly på vei fra Båtsfjord til Mehamn så seg nødt til å lande i Tromsø, grunnet tekniske problemer, onsdag kveld.

– Jeg kan bekrefte at flyet måtte lande i Tromsø. Det skulle ha fløyet til Mehamn, men fikk et varsel i cockpit som gjorde at personalet måtte erklære «mayday», sier pressevakt i Widerøe, Catharina Solli.

Flyet gjorde en kontrollert landing i Tromsø, med alt av utrykningskjøretøy til stede på flyplassen av sikkerhetsmessige hensyn.

Solli vet ikke hva slags problemer som førte til at flyet måtte lande i Tromsø.

Flyet, med totalt 39 seter, hadde 12 passasjerer om bord, samt tre besetningsmedlemmer.

– Det som skjer nå, er at passasjerene kommer til å gå til terminalområdet, hvor de kan få møte pilotene og stille spørsmål om landingen, dersom de ønsker det, sier Solli.