Haaland fikk slutt på måltørken

Jærbuen fikset norsk seier to minutter på overtid, men han har en bekymring.

Norge-Luxembourg 1-0

Erling Braut Haaland ble spilt alene med keeper av Kristian Thorstvedt. Der gjorde Borussia Dortmund-stjernen ingen feil.

Dermed endte han måltørken på landslaget, som var i ferd med å bli fem kamper lang.

– Det var fint. Som sagt var jeg i min verste måltørke «ever» for et lag, vil jeg tro. Det var godt å få slutt på det, sier Haaland til TV 2.

– For min del: Å ha ett skudd i løpet av 90 minutter mot Luxembourg er ikke godt nok, rett og slett. Det er på grensen til flaut, fortsetter 20-åringen, som riktignok hadde en bra sjanse på en heading tidligere i kampen.

– Bekymrer

For en spiss med Haalands målsnitt er en fem kamper lang måltørke sjelden vare. Han skjønner ikke hvorfor han kommer til så få avslutninger for landslaget.

Han avviser at det er annerledes fra å spille i Bundesliga.

– Ikke i det hele tatt. Jeg har ikke peiling, rett og slett. Det er noe vi må finne ut av som lag, meg som person og sammen med Ståle og lagkameratene mine. Det bekymrer meg litt, sier den svært ettertraktede spisstjernen.

TV 2s fotballekspert mener at de manglende sjansene skyldes hele det norske lagets spill.

– I dag er han nesten ikke involvert, men det henger sammen med at det norske angrepsspillet kollektivt ikke funker godt nok, sier Jesper Mathisen.

– Martin Ødegaard sentralt på midtbanen får det ikke helt til å stemme. Han har en fin pasning som starter angrepet som gir seiersmålet. Braut Haaland har vi sett på et helt annet nivå for både Norge og ikke minst i Bundesliga tidligere i sesongen. Det var en skuffende kamp av Norge, slår den tidligere Start-profilen fast.

– Mange glemmer det

Ståle Solbakken er enig med Haaland i at Norge kom til for få avslutninger mot Luxembourg. Samtidig påpeker landslagssjefen at den lille nasjonen er en tøffere motstander enn kanskje mange tror.

– I dag møter vi et lag som spiller for 0-0 i en treningskamp. De prøver å hale ut tiden og de spiller klokt. De har mange gode resultater i bagen. Mange glemmer det. De slo Irland i forrige kamp. De hadde 1-0 mot Portugal til ti sekunder før pause, og har spilt 0-0 mot Frankrike. De er veldig gode til å beskytte boksen, sier Solbakken til TV 2.

– Mangler noe der

Landslagssjef Ståle Solbakken eksperimenterte ved å plassere Martin Ødegaard som en av to sentrale midtbanespillere fra start.

Det norske laget slet med å spille seg frem til sjanser mot Luxembourg.

– Det er noe med den offensive samhandlingen. Det mangler noe der, sa TV 2s Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

Samtidig påpekte han:

– Vi visste at motstanderen var vanskeligere enn mange antok, og det har vi fått se i kveld.

Spesielt i første omgang slet Solbakkens menn med å spille seg til sjanser.

– Det triste er at dette er stort sett det eneste vi har hatt i første omgang, sa Drillo om en dødball Erling Braut Haaland ikke nådde frem til.

Etter rundt ti minutter av andre omgang spilte Norge seg frem til kampens da største sjanse. Birger Meling kom på overlappen rundt Jens Petter Hauge.

Venstrebacken fant Haaland med innlegget, men Dortmund-stjernens heading var ikke god nok til å overliste Luxembourgs keeper.

Neste landskamp er mot Hellas. Den kan du se på TV 2 og TV 2 Play søndag fra kl. 18.55.