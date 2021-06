Nsync-stjernen prøvde få barn i flere år - nå venter han tvillinger

Nsync-sangeren Lance Bass og skuespiller Michael Turchin venter tvillinger til høsten via surrogati.

Turchin og Bass, som har vært gift siden 2014, avslører til People at det kommer en jente og en gutt i november.

Paret laget en TikTok-video av en ekte skrekkfilm-variant for å annonsere at de ventet barn med en trailer.

I videoen hører de først barnegråt og blir skremt av at huset kanskje er hjemsøkt. Etter å ha sett seg rundt ser de til slutt inn i ovnen og blir smigret av det de ser: to boller i ovnen.

Redd for å jinxe graviditeten

Veien til å bli fedre har ikke bare vært enkel for Bass og Turchin. De har nemlig prøvd i flere år å få barn - uten å lykkes.

Paret har gått gjennom mange år med surrogatforsøk, mislykkede IVF-behandlinger og spontanabort.

Turchin forklarer at de har gått gjennom ni forskjellige eggdonorer, noe som er sjeldent, og det har ikke gått rette veien.

– På grunn av det vi har vært gjennom de siste fire årene, var vi veldig forsiktig med å bli begeistret. Det suger, for når du finner ut at du er gravid vil du feire med familien, forteller Bass til People.

Han forklarer videre at man blir spent og begynner å planlegge fremtiden i hodet med en gang prosessen er i gang, men at han har prøvd å ikke gjøre det.

– Vi var så redde fordi vi ikke ønsket å gå gjennom smertene igjen ved å miste dem. Vi fortalte våre venner og familie den niende uken, da følte vi oss endelig komfortable. Du tror du kommer til å jinxe det, sier Bass.

NSYNC: Lance Bass er kjent fra popgruppa Nsync. Her er han sammen med gruppa: Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone og Justin Timberlake. Foto: Alberto E. Rodriguez

– Utrolig at vitenskapen har kommet så langt

I fjor var deres surrogat gravid med tvillinger, men mistet dem til en spontanabort. Etter spontanaborten måtte de begynne helt på ny igjen under korona-pandemien.

De ble så tipset om en ny surrogat via en venn som også ventet barn via surrogati. Byrået de ble introdusert for førte dem til surrogaten og eggiveren som ble den perfekte matchen for dem.

Bass og Turchin har vært sammen i ti år, og snakket tidlig om at de ønsket å få tvillinger selv ettersom Turchin er tvilling.

Bass trodde en periode at han ikke kunne få, eller var ment til å få, barn ettersom han var homofil – nå gleder han seg over at det er mulig å gjennomføre.

– Jeg synes det er utrolig at vitenskapen har kommet så langt at vi kan lage de sunneste menneskene noensinne. Jeg håper vi i løpet av livet vil kunne se at hele verden vil være i stand til å kunne gjøre dette, sier Bass.