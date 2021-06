Fullvaksinerte Yvonn (23) plassert på karantenehotell – blir truet med bøter om hun drar

Fra og med torsdag klokken 12 slipper personer som er vaksinerte karantenehotell. Men regelen gjelder ikke for de som er vaksinert i utlandet. Det skaper stor frustrasjon.

– Personer som er vaksinert i Norge, eller har hatt covid-19, slipper karantenehotell.

Det sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

For mange er dette en stor gladnyhet.

Men ikke for Yvonn Myren.

– Det er jo rart, jeg har jo tatt den samme vaksinen som alle andre, sier hun til TV 2.

Uforståelig

Myren er nettopp ferdig med en bachelor i kommunikasjon i USA. Der har hun fått to vaksinedoser fra Pfizer, og er dermed fullvaksinert.

Men fordi dosene ble satt i USA, så må hun være på karantenehotellet i noen dager til.

– Jeg forstår det egentlig ikke helt. Jeg syntes de bør se på dokumentasjonen min på nytt.

Tiden på karantenehoteller går sakte. 23-åringen bruker dagene på å se på serier, gå turer rundt hotellet og ikke minst:

– Jeg bruker litt tid på å lage tiktoks.

Fra hotellrommet dokumenterer hun karantene oppholdet. Hun har nå flere titusenvis av følgere. Spesielt standarden på maten og hotellet får kjørt seg.

– Maten er er helt ærlig ikke noe å skryte av, sier hun i en av tiktokene som har fått mange tusen visninger.

– Kompliserte spørsmål

Høie opplyste på pressekonferansen at man må kunne dokumentere at man er vaksinert på Helsenorge.no.

– Dette betyr dessverre at hvis man er vaksinert utenfor Norge, så har vi ikke en ordning for å kunne slippe karantenehotell slik det er nå, sa Høie.

En felles europeisk løsning kan komme på plass i månedsskiftet juni/juli. For land utenfor EU kan det bli vanskeligere.

– Når det gjelder tredjeland så er det mer kompliserte spørsmål. Det må vi se opp mot beskyttelsesgraden i Norge. Da er det større risiko, og vi er over på ordninger som ikke er verifiserbare, sa helseministeren.

KOMPLISERT: Å finne en løsning for de som er vaksinert utenfor EU kan bli komplisert ifølge helseminister Bent Høie. Foto: TV2

Mistenkeliggjort

Det er ikke bare studenter i utlandet som merker konsekvensene av de nye reglene. Også fullvaksinerte utenlandsarbeidere må sitte på karantenehotell.

Jens Aalerud er fullvaksinert i USA, og kom nylig hjem fra en jobbreise i Polen. Han føler seg mistenkeliggjort på karantenehotellet.

– Jeg har bekreftelse på at jeg har vaksineavtale, jeg har sertifisert dokumentasjon fra USA om at jeg er vaksinert og jeg har vaksinekort. Jeg stusser på at det trengs en større juridisk vurdering av det i Norge.

DOKUMENTASJON: – Jeg har sertifisert dokumentasjon fra USA om at jeg er fullvaksinert, sier Jens Aalerud Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Dette kunne man lettere håndtert, og gitt fullvaksinerte flere lettelser, mener Aalerud.

– Dette blir takken

Myren syntes det er vanskelig å forstå regjeringens avgjørelse.

– Det skaper jo en slags mistillit mellom staten og folket. Jeg har jo mange dokumenter på at jeg er vaksinert, men jeg blir jo ikke trodd, sier hun.

23-åringen opplyser at hun stadig vekk blir ringt opp fra Entry-Norway for å sjekke at hun fremdeles er på hotellet. De som ringer forteller om bøter på 20.000 kroner, dersom hun skulle forlate hotellet.

– Dette blir liksom takken for at jeg har valgt å ta en utdanning i utlandet. Det er jo egentlig en fin ting, men som man nå plutselig blir straffet for, sier hun.