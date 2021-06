Stahre ferdig i Sarpsborg 08

– Vi fikk en konkret henvendelse fra IFK Göteborg på mandag om mulighetene for å få tak i Micke Stahre. Siden har det vært forhandlinger, før vi nå har blitt enige om en overgangssum vi er fornøyd med, sier sportssjef Thomas Berntsen til klubbens nettsider.

Stahre overtar dermed ledelsen i IFK Göteborg, som tidligere onsdag sparket hovedtrener Roland Nilsson. Dermed returnerer Stahre til klubben han trente fra 2012 til 2014.

Sarpsborg må på sin side ut på trenerjakt, og får en utfordring med trenerbytte kort tid etter seriestart.

– Det er klart, men vi kan ikke tvinge Micke til å bli værende i Sarpsborg 08. Vi har et godt trenerteam fra før, men kommer til å se oss om etter en ny hovedtrener. Vi har kamp om ti dager og vil ha en trener på plass før det, sier Berntsen.

– Det er viktig for oss at vi treffer. Om vi skal signere en trener på lang eller kort kontrakt gjenstår å se, men vi er allerede godt i gang med jobben, fortsetter sportssjefen.

Stahre understreker at han har trivdes i Sarpsborg, men at det ble for fristende med en retur til Sverige.

– Jeg fikk nylig en forespørsel om å lede IFK Göteborg. Kombinasjonen av IFK Göteborg som klubb, min historie der, nærheten til mitt hjem og min familie i tillegg til pandemiens betydning, gjorde at jeg valgte å gå videre med dette. Jeg ønsker å takke alle sammen og ønsker alle sarpinger all mulig lykke framover, sier han.