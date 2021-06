Reagerer på Salah-vraking: – I fare for å bli den nye Agüero

Tirsdag ble det offentliggjort hvilke seks spillere som kniver om å bli årets spiller i Premier League i spillerforeningens kåring.

Det er Bruno Fernandes (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) og Manchester City-kvartetten Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden og Rúben Dias.

– Rart

Selv om samtlige spillere har hatt svært gode sesonger for sine lag, reagerer Liverpool Echos Liverpool-sjef, Ian Doyle, på at Salah ikke ble nominert.

Egypteren scoret 22 mål, ett bak toppscorer Harry Kane i Premier League. Han var blant de få spillerne på Liverpool som klarte å levere på samme nivå som i tittelsesongen 2019/20. Det trekker Doyle frem som en merkverdig prestasjon.

Salah ble tildelt prisen i 2017/18-sesongen. Siden er han enten blitt toppscorer eller knivet om å bli det, men ikke fått anerkjennelse gjennom spillerforeningens kåring.

«Manchester Citys overlegne tittel og Chelseas Champions League-triumf betyr at få kan bli overrasket over at Salah ikke får noen priser. Han ville vært enig i at det er mottakere som fortjener det mer. Men at han ikke er med i diskusjonen, er heller rart», skriver Doyle i sin spalte.

«På noen måter står han i fare for å bli Premier Leagues nye versjon av Sergio Agüero», fortsetter han.

BARCELONA-KLAR: Sergio Agüero forlater England uten en pris fra spillerforeningen i bagasjen. Foto: Lluis Gene

Bøttet inn, men ble oversett

Med sine 184 mål er argentineren på fjerdeplass over tidenes mestscorende i Premier League. Likevel ble Agüero bare nominert til spillerforeningens pris i to av ti sesonger i England, og han vant den aldri.

Salah står nå uten en nominasjon for tredje sesong på rad. Skulle målmaskinen være like mange sesonger i Liverpool som Agüero var i City, tror Doyle at så å si samtlige klubbrekorder står for fall.

«Men der Salah vil foretrekke at han ikke blir sammenlignet med Agüero, er ved at ferdighetene hans stort sett tas for gitt», skriver han.

Med på TV 2-lag

Salah var heller ikke med da TV 2s eksperter presenterte sine kandidater til sesongens spiller, men de plukket riktignok bare ut fem spillere. Erik Thorstvedt og Simen Stamsø-Møller fant derimot plass til Liverpool-stjernen på sesongens lag, hvor Phil Foden ble vraket.

Spillerforeningens priser deles ut søndag kveld.