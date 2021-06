Varsler mistillit mot Lan Marie Berg

FrP skriver i en pressemelding at de varsler mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG)

Mistillitsforslaget bygger på det FrP beskriver som byrådens klare brudd på informasjonsplikten til bystyret.

– Dersom bystyret skal utøve sin tilsynsrolle på en forsvarlig måte, må vi også få informasjon. Byråd Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret og byråden kan dermed ikke forbli i stillingen sin lenger, skriver gruppeleder i FrPs bystyregruppe i Oslo, Camilla Wilhelmsen.

Lan Marie Berg har ikke varslet bystyret om at kostnadsrammen på et stort reservevannforsyningsprosjekt i Oslo, med stor sannsynlighet ikke ville holde.

Det skriver FrP i pressemeldingen.

Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Lan Marie Berg måtte onsdag forklare seg om den enorme budsjettsprekken ved bygging av ny reservevannforsyning i Oslo. Hun avviste at bystyret burde vært varslet tidligere.

– Gitt hvor omfattende og komplekst dette prosjektet er mener jeg at vi har behandlet denne kostnadsøkningen på en rask og grundig måte, sa Berg på høringen.

FORKLARTE: Byråd Lan Marie Berg måtte onsdag forklare seg om budsjettsmellen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen

Holthe Consulting AS eksterne kvalitetssikring har påvist at kostnadsrammen på 12,5 milliarder kroner har røket med over 5 milliarder.

– Berg velger å holde kortene tett til brystet helt opp mot kritisk tidspunkt for prosjektet, skriver Wilhelmsen.

Wilhelmsen mener byråd Berg med det setter bystyret i en umulig situasjon for å kunne vurdere mulige kostnadskutt og endringer i prosjektet.

I fjor fremmet FrP og FNB et mistillitsforslag mot byråd berg. Da var det i forbindelse med en undersøkelse som viste brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

– Parallelt med at bystyret behandlet forrige mistillitsforslag som falt med kun tre stemmer, velger byråd Berg bevisst å holde unna informasjon om tidenes største budsjettsprekk i Oslo kommune, står det i pressemeldingen.