Det å eie bil er dyrt – uansett hvordan man snur og vender på det.

Ved siden av avskrivningen, som kan være ganske voldsom de første to-tre årene er det drivstoff gjerne den største utgiftsposten.

Her slipper elbil-eiere en god del billigere unna. Dessuten har de fleste elbil-eiere en «fyllestasjon» hjemme. Her lades bilen mens man sover, klipper plenen eller gjør andre ting.

– Ja, jeg vil vel si at akkurat det å ha en lademulighet hjemme, eller eventuelt på jobben, mer eller mindre er en forutsetning om man vurderer å kjøpe seg en elektrisk bil.

Det sier Erik Lorentzen som er Leder for fag og rådgivning i Norsk ebilforening, til Broom.no

Nødlading med vanlig stikkontakt

Har du ikke lademuligheter hjemme eller på jobb, bør du tenke deg godt om før du kjøper elbil, sier Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Han forteller videre at det aller, aller meste av ladingen av norske elbiler foregår nettopp hjemme.

– Ja, det er både en enkel og billig løsning. Men du bør absolutt bruke en ladeboks. Det vil gi deg både sikrere og raskere lading enn om du lader med vanlig stikkontakt, forklarer han.

Nå som sommeren står for døren og mange skal bruk elbil på årets norgesferie, er det jo slett ikke sikkert at det er noen ladeboks dit man kommer.

– Da går det det an å lade fra en alminnelig stikkontakt. Vi kaller det nødlading, for dette er ikke noe man normalt bør gjøre. Om det er mulig på den aktuelle bilen, bør man justere ned ladestrømmen til 8 ampere. Man bør også følge litt med på kabler og kontakter for å sjekke at det ikke blir varmgang, minner Lorentzen om.

Forsiktige anslag

Som nevnt er dette langt billigere enn å fylle bensin og diesel.

Med utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 12.000 kilometer, et gjennomsnittlig forbruk på 0,6 liter på mila og en dieselpris på kroner 15,50 vil man ha drivstoffutgifter på 11.160 kroner i året.

Gjør man samme øvelse på en bensinbil med sammen kjørelengde, et forbruk på 0,75 liter på mila og en bensinpris på 16,50 vil drivstoffutgiftene beløpe seg til 14.850 kroner i året.

Dette er forsiktige anslag. Alle som jevnlig fyller bensin og diesel vet at drivstoffprisene tidvis kan være betydelig høyere.

Lorentzen i Elbilforeningen har regnet litt på hvor mye en vanlig elbil bruker strøm for ved hjemmelading og samme kjørelengde som i eksemplene over.

