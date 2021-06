Jakter svar på det 20 år gamle dobbeltdrapet: – Mange spekulasjoner

I februar besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at draps- og forvaringsdømte Viggo Kristiansen skulle få saken sin gjenopptatt.

Det skjedde 20 år etter at han ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld og enhver befatning med saken.

Kort tid etter at saken ble begjært gjenopptatt, varslet Agder politidistrikt, som etterforsket saken i sin tid, at de sa fra seg saken.

Saken ble derfor tildelt Oslo politidistrikt. I flere måneder har 10-11 etterforskere, jurister og analytikere jobbet fulltid med å oppklare hvem som står bak voldtektene og drapene av de to jentene.

– Grundig gjennomgang

Sjef for Oslo-politiets felles enhet for etterretning og etterforskning Grete Lien Metlid sier til TV 2 at de har jobbet grundig med saken over noe tid.

– Vi kommer ikke til å gå inn på hva vi gjør og hvilke vurderinger vi har tatt. Men vi har hatt en god og grundig gjennomgang på hvilke gjøremål som har et potensial, sier hun.

Til tross for at saken er over 20 år gammel, skaper nyheter rundt utvikling i saken enorm oppmerksomhet.

GRUNDIG JOBB: Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid sier de legger ned en grundig jobb i etterforskningen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Det er stor oppmerksomhet rundt saken og mange spekulasjoner. Vi er opptatt av at det vi leverer skal være et godt og grundig produkt og en etterforskning som skal gi statsadvokaten et godt beslutningsgrunnlag, sier Metlid.

Vurderer nye avhør

For selv om Viggo Kristiansen (42) ble løslatt tirsdag kveld, er det ikke bestemt hva som skjer med gjenåpningen av saken.

Enten kan statsadvokaten gå inn for en full ny rettsbehandling, eller så kan de frifinne Kristiansen.

I forbindelse med arbeidet av saken er det satt i gang flere etterforskningsskritt. Metlid er sparsommelig med detaljer, men statsadvokat Andreas Schei har tidligere opplyst til TV 2 at de vurderer nye avhør av Jan Helge Andersen.

Andersen tilsto drap og voldtekt, og ble dømt til 19 år i fengsel. Han har vært en fri mann i flere år.

Ber om ny DNA-prøve

Onsdag ble det også kjent at Oslo politidistrikt har bedt om en ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen.

– Det har gått lang tid og mange år siden første prøve ble tatt. Det skjer mye på DNA-teknologi, og vi ønsker en oppdatert prøve, sier Metlid.

Kristiansen selv opplyser via sin forsvarer Arvid Sjødin at han ønsker å samarbeide med politiet. Han nekter imidlertid å la seg DNA-teste av Agder politidistrikt.

LØSLATT: På vei hjem til Kristiansand etter løslatelsen stoppet Viggo Kristiansen og hans far Svein Kristiansen på Circle K for pølse og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Agder politidistrikt har sagt fra seg denne saken, og da skal de heller ikke ta prøven. Han skal ha tillit til de som tar prøven, sa Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til TV 2 tidligere onsdag.

– Så han har ikke tillit til at noen som jobber i Agder politidistrikt kan ta prøven?

– Agder-politiet skal ikke ta del i avgjørende etterforskningsskritt i en sak som de har sagt fra seg ansvaret for, fortsatte Sjødin.

– Jobben fortsetter

Metlid sier at de vil jobbe for å finne en løsning på hvordan DNA-prøven skal bli tatt.

Politilederen ønsker ikke kommentere hvorvidt det vil være aktuelt å be om nye DNA-prøver fra andre aktører i saken.

– Er det grunn til å tro på resultater fra denne etterforskningen?

– Jeg ønsker ikke gå mer inn på vurderinger. Men jeg har den oppfattelsen at statsadvokaten er fornøyd med det teamet som er satt sammen og den jobben vi gjør. Den fortsetter i ukene og månedene fremover.