Viggo Kristiansen vil ikke la Agder-politiet ta DNA-prøve av ham

Politiet varslet onsdag morgen at de vil ha ny DNA-prøve av Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (42). I så fall må noen fra et annet politidistrikt ordne det, svarer Kristiansen.

Sent tirsdag kveld ble Kristiansen løslatt fra Ila fengsel.

Allerede onsdag morgen våknet han til beskjeden om at han er ilagt besøksforbud overfor de etterlatte familiene i Baneheia-saken.

Samtidig varslet politiet at de ønsker å sikre en DNA-prøve av Kristiansen. Politiet i Oslo, som leder den nye etterforskningen av saken, foreslo at prøven kunne tas i forbindelse med at politiet forkynner besøksforbudet for ham.

Må ha tillit

Det vil innebære at noen fra Agder politidistrikt, som erklærte seg inhabile i saken da den i februar ble gjenåpnet, får ansvaret for å sikre DNA-prøven.

Det finner ikke Kristiansen seg i.

– Agder politidistrikt har sagt fra seg denne saken, og da skal de heller ikke ta prøven. Han skal ha tillit til de som tar prøven, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til TV 2.

– Så han har ikke tillit til at noen som jobber i Agder politidistrikt?

– Agder-politiet skal ikke ta del i avgjørende etterforskningsskritt i en sak som de har sagt fra seg ansvaret for, sier Sjødin.

– Kan han forstå om folk reagerer på det?

– Hvis man vet litt om hvor ulykker skjer knyttet til DNA, så er det nettopp når man tar prøver. Det er der forurensninger skjer. Vi må ha sikkerhet i det arbeidet, sier han.

– Og han har ikke tillit til at politiet i Agder tar en slik prøve på en ordentlig måte?

– Nei, det har han ikke, sier Sjødin.

Vanlig prosedyre

Agder politidistrikt har foreløpig ikke besvart TV 2s spørsmål. Det har heller ikke politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt, som leder etterforskningen.

I en pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at det er vanlig prosedyre å be om ny DNA-prøve, dersom det har gått lang tid siden den første prøven ble tatt.

– Utviklingen innen DNA går raskt. For å ha et best mulig sammenlikningsgrunnlag er det viktig å ha en oppdatert DNA-profil. Utover dette vil vi ikke kommentere DNA-spørsmålet, står det videre i pressemeldingen.

Vil ta tid

Omkring 10 etterforskere fra drapsavsnittet i Oslo-politiet etterforsker saken. Politiet har ikke villet si noe om hvilke etterforskningsskritt som er igangsatt.

Statsadvokat Andreas Schei har tidligere uttalt at etterforskningen vil ta tid, men at de har godt håp om at den vil gi svar som hjelper påtalemyndigheten med å avgjøre om de skal gjennomføre en ny rettssak eller be om en frifinnende dom.

Schei har også åpnet for at det vil bli gjennomført nye avhør i saken.