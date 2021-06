Merker økt rekruttering til Forsvaret etter Kompani Lauritzen

Etter ti lørdager på TV-skjermen ble vinneren av Kompani Lauritzen kåret for noen uker siden, og det var skuespiller Carl Martin Eggesbø som stakk av med seieren i det populære TV 2-programmet.

I skrivende stund har i snitt hele 1.310.000 sett den siste sesongen av det konkurransedrevne realityprogrammet – som i år igjen høstet to Gullruten-priser.

Men, det er ikke bare priser og lørdagsunderholdning Kompani Lauritzen angivelig bidrar til.

Positivt for Forsvaret

Brigader og kommunikasjonssjef for forsvarssjefen, Eystein Malkenes Kvarving, sier til TV 2 at Forsvaret har hatt en økning i antall søkere.

– Forsvaret har hatt en økning i søkertallene til krigsskolene og søkbar utdanning i førstegangstjenesten, lærlingordningen vår – og på våre utdanninger for befal, ramser han opp.

Kvarving kan ikke trekke noen konklusjon om at økningen er direkte på grunn av serien, selv om de absolutt tror at Kompani Lauritzen er positivt for Forsvaret.

Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen (52) var å se i den siste episoden. Kvarving forklarer at han deltok for å markere at programmet er bra, også for Forsvaret.

I finaleepisoden, som ble sendt på skjermen 22. mai, bidro også Forsvaret med et av landets nyeste F-35 kampfly.

– Gjennom å utnytte en nødvendig treningsaktivitet og koble den mot programmet fikk vi vist folk noe av hva dette moderne kampflyet kan gjøre, sier Kvarving.

Se forsvarssjefens besøk på Setnesmoen leir i videovinduet øverst i saken.

Eystein Malkenes Kvarving sier til TV 2 at Kompani Lauritzen er positivt for Forsvaret. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Like verdier

På spørsmål om hva som er de viktigste likhetene mellom realityprogrammet og Forsvaret, ønsker Kvarving å trekke frem verdiene.

– At man forsøker å bli den beste versjonen av seg selv, og at man blir oppfordret til å hjelpe andre og støtte hverandre. Enkelte ting som sluttet orden og bæring av uniform – selv om kompaniet har sin egen versjon – er nokså likt. Så er det elementer som er litt annerledes eller gjennomføres annerledes enn vi gjør det i Forsvaret.

Kommunikajsonssjefen mener at flere av Forsvarets verdier kommer til syne gjennom Kompani Lauritzen.

– Kompani Lauritzen er lagt opp på en slik måte at hensikten er å gi deltakerne muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv, for å sitere oberst Lauritzen, forklarer kommunikasjonssjefen, og legger til:

– Jeg tror vektleggingen av gode verdier og viktigheten av å hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode er gjenkjennelig opp mot Forsvarets kjerneverdier som er respekt, ansvar og mot.

«Obersten» er fornøyd

Dag Otto Lauritzen selv er glad for å høre at programmet har bidratt til at interessen og søknadene til Forsvaret har økt.

Til TV 2 sier «obersten» at han selv har merket en økning i antall tilbakemeldinger – spesielt etter etter den andre sesongen.

– Jeg synes det er veldig positivt. Jeg har snakket med både forsvarssjefen og flere i Forsvaret som sier at Kompani Lauritzen har vært en sterk årsak, forklarer han.

Det er Lauritzen selv, sammen med Kristian Ødegård og produsent Nils Peder Sand, som kom opp med programidèen fra bunnen av.

– Vi ønsket å få frem det positive budskapet og de gode verdiene. Det har vært veldig viktig og vesentlig for oss. Vi ønsket ikke et realityprogram med intriger og baksnakking, tvert imot. Det er hyggelig at folk opplever at det er sånn det blir fremstilt, sier han.

Lauritzen forteller om telefoner og meldinger fra foreldre som snakker om sengestrekk og andre militære rutiner.

– Det er hyggelig for alle i alle aldre. At folk har tatt det til hjertet, det er veldig gøy, avslutter han.