Vil stoppe russefeiringen i en uke i Oslo etter smitteutbrudd

Oslo kommune har hastevedtatt å stoppe all russefeiring i kommunen i en uke.

Bakgrunnen for vedtaket er den raske smitteøkning blant russen, som har oppstått de siste dagene.

– På grunn av rask økning i smitte blant russen med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt på antall nærkontakter, anbefaler vi å stoppe all russefeiring i en uke, sier kommuneoverlege Frode Hagen i en pressemelding.

8. juni

Oslo kommune har laget vedtaket i samråd med FHI.

Vedtaket gjelder til og med tirsdag 8. juni.

Det betyr at kommunen ønsker at all russerelatert aktivitet i Oslo kommune skal opphøre i en uke. Dette gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner, skriver kommunen.

– Vi gjør dette for å sikre at vi har kontroll over situasjonen, i tilfellet utbruddet er større enn det vi har nå, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen til TV 2.

– Trist

Han håper dette ikke betyr slutten for årets russetid.

– Russen har vært alvorlig og ansvarlig i forhold til reglene. Men vi håper vi klarer å slå ned dette fort, slik at russefeiringen kan komme raskt i gang igjen, sier Steen.

Han opplyser at russen synes dette er trist, men at de forstår alvoret.

RUSSESMITTE: Blindern videregående skole er rammet av smitte. Foto: Frode Sunde/TV 2

Oppfordrer til testing

– Det er viktig at alle som har vært på fester tester seg, selv om de er russ eller ikke, sier Hagen.

Russen blir allerede testet en gang i uken på skolen, og kan bruke drop-in på teststasjonene.

– De kan nå også teste seg med hurtigtester på alle fire Feberpoliklinikkene. I tillegg får alle videregående skoler i Oslo selv-test kit denne uken, slik at avgangselever, deriblant russen, kan teste seg når de ønsker, sier kommuneoverlegen videre.

Flere skoler rammet

Tirsdag skrev TV 2 om smitteutbrudd ved flere videregående skoler i Oslo. Assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker, Anders Danielsen Lie, bekreftet at fem elever tilknyttet samme russebuss hadde fått påvist smitte.

Elevene tilhørte tre forskjellige skoler i Oslo. Onsdag ble det registrert 45 nye smittetilfeller i bydelen, 40 flere enn dagen før.

– Smitten er knyttet til fem russebusser, med i alt 58 registrert smittede russ fra de fire vestlige bydelene, sa assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker, Jorunn Thaulow, til Nordre Aker Budstikke onsdag formiddag.