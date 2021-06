Sterke eksporttall for norsk sjømat

I mai ble det eksporter sjømat for 8,3 milliarder kroner. Spesielt et produkt hadde en økning i volumet på over 400 prosent.

Familiebedriften Wennberg på Fauske kan puste lettet ut. Til tross for ett år med stengte grenser og korona pandemi, har produksjonen og eksporten av laks gått over all forventning.

Selskapet omsatte for mellom 200 og 250 millioner i fjor, noe som gir den femte beste årsomsetningen for selskapet.

VAR NERVØS: Mye av markedet forsvant da pandemien traff, sier Geir Wenberg, styreleder i familiebedriften Wenberg fiskeoppdrett. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Vi var nervøse en periode og fryktet det verste. Vi så for oss forskjellige scenarier, men det har gått bra. Vi har ingen ting å klage over, sier Geir Wenberg, styreleder i Wenberg fiskeoppdrett.

– Slik det ser ut nå, så har ikke markedene noen problemer med å ta unna den laksen som tilbys markedene, sier Wenberg.

Mot ny rekord?

I mai ble det eksportert sjømat for 8,3 milliarder kroner. Det er en økning på 484 millioner kroner, eller seks prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Det betyr at norske produkter er i ferd med å nå nye høyder igjen.

– Ved utgangen av mai ligger vi på samme nivå som ved utgangen i fjor, og faktisk litt over 2019 som var rekordåret for norsk eksport av sjømat, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Mai ble også tidenes eksportmåned for norske skalldyr.

TIDENES MÅNED: Norsk skalldyr som kongekrabbe og snøkrabbe er populært i Asia og USA. Foto: Havforskningsinstituttet

Snøkrabbe er et av de produktene som spesielt USA vil ha mye av. Forrige måned ble det eksportert 773 tonn til en verdi av 132 millioner kroner.

Dette er en økning i volumet på utrolige 422 prosent.

USA vil ha krabbe

NY REKORD?: Eksporten av norsk sjømat er på vei oppover igjen, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd. Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

– Det er spesielt at man i USA har begynt å spise mer snøkrabbe hjemme og kjøper det enda mer fra butikk og ikke restaurant. Dette har medført en så stor etterspørsel og vekst at vi nå ser en velig positiv trend, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Asia vil ha kongekrabber, og i mai ble det eksportert 117 tonn til en verdi av 47 millioner. Det er en økning i volumet på 151 prosent.

Eksporten av klippfisk er også i ferd med å øke igjen.

5600 tonn er en økning på 24 prosent. Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var det største markedet for klippfisk i mai.

Produktene som har størst tilbakegang er eksporten av sild og makrell.

Fortsatt er de norsk laks verden vil ha mest av.

En drøm

83.000 tonn til en verdi av 5,9 milliarder gikk ut av landet i mai, men selve volumet er ned én prosent. Allikevel, verdien økte med 316 millioner (seks prosent opp).

LAKSEFLY: Stadig mer laks blir sendt direkte til markedene i kontinentet med fly. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi ser at laks har stått sterk igjennom pandemien til tross for at halvparten av markeder forsvant neste over natten da restauranter og hoteller stengte, sier Larsen.

Det løsner

Når koronaen nå slipper taket rundt om i verden, vil restauranter åpne igjen og da er det forventet at eksport tallene vil øke ytterligere.

– Vi ser at det nå løsner litt spesielt i markedene i Storbritannia og Italia som har vært hardt rammede land. Her ser vi nå gode tall igjen, og det er positivt, sier Larsen.

Dette er også gode nyheter for familiebedriften utenfor Fauske.

– Vi håper at vi fortsatt skal ha stert marked mot supermarkedene, samtidig som hoteller og restauranter åpner over hele verden. Da får vi en enda større etterspørsel og det er drømmen for oss i hvert fall, sier Geir Wenberg, styreleder i Wenberg fiskeoppdrett.