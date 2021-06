Mann dømt til ett år og fire måneders fengsel for hundeovergrep

En mann i 40-årene fra Trøndelag er dømt til ett år og fire måneders fengsel for flere overgrep mot hunder. Mannen tilsto alt han var tiltalt for.

– Handlingene er skjedd overfor et stort antall hunder. Det legges til grunn at overgrepene omfatter omkring 20 til 30 ulike hunder. I hovedsak dreier det seg om overgrep mot hannhunder, men også mot flere tisper. I stor grad er det siktedes egne hunder som har vært utsatt for handlingene, men til dels er også hunder som siktede har passet for andre, utnyttet, heter det i dommen.

Saken gikk som en tilståelsessak i Trøndelag tingrett mandag denne uken.

Overgrepene skjedde mellom 2010 og 2020 hjemme hos mannen og andre steder.

Han la også til rette for at andre personer kunne gjennomføre overgrep mot hundene hans.

I retten sa mannen at han har hatt seksuell interesse for hunder i rundt 20 år, og at aktiviteten har tatt seg opp de siste tre til fire årene før saken ble avdekket.

Ifølge mannen mener han at ingen av hannhundene har lidd som følge av handlingene, men at det med tispene har vært mer tvang.



I tillegg til hundeovergrepene er mannen også dømt for å ha hatt 200 bilder eller videoer med seksualiserte framstillinger av barn på en harddisk.