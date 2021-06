Veldig mye handler om elbil i det norske bilmarkedet akkurat nå. Veldig mye – men slett ikke alt. Norges mest solgte bilmodell så langt i år er nemlig ikke en elbil.

Den kommer fra et merke som også troner helt øverst på merkestatistikken.

Bestselgeren heter Toyota RAV4. Totalt av alle modeller har Toyota solgt og registrert 7.588 personbiler ved utløpet av mai. Det gir dem førsteplassen i Norge, noe som i seg selv er en knallsterk prestasjon.

Den prestasjonen blir enda sterkere når vi vet at Toyota ikke har noen elektriske personbiler ennå. De selger riktignok en elektrisk personbil-utgave av varebilen Proace her hjemme. Men den har ikke gått unna i mer enn 32 eksemplarer. 7.556 av de solgte Toyotaene per mai er altså ikke elbiler.

Alle vil ikke ha elbil

Volvo på andreplass har totalt sett solgt 6.543 biler, mens Volkswagen på plass tre kan notere seg for 6.086. Hos begge disse merkene står elbilene for en stor del av salget.

– Toyota går på mange måter mot strømmen. Samtidig er salget deres et bevis på at ikke alle norske bilkjøpere ønsker seg elbil. Tvert imot. Toyota har i mange år hatt stor suksess med sine hybrider. Det tok virkelig at da familie-SUVen RAV4 også ble ladbar hybrid, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilmarkedet tett.

Da RAV4 også ble ladbar, tok salget virkelig av. Men Toyota selger også bra av sine tradisjonelle hybrider.

Står sterkt i Norge

RAV4 er altså Norges mest solgte bil så langt i år. 4.212 eksemplarer gir en markedsandel på solide 6,6 prosent. Neste Toyota følger så etter på 13. plass på statistikken, her finner vi nemlig smått legendariske Corolla med 1.267 biler.

Den kompakte crossoveren C-HR holder 18. plassen med 896 biler. Mens småbilen Yaris akkurat er inne på topp 20 – og har gått unna i 812 eksemplarer i årets fem første måneder.

De ladbare bilene gjør det generelt godt i det norske markedet. I mai sto ladbare bensinhybrider for 21,8 prosent av salget. 8.498 nye elbiler rullet ut på veiene, mens 3.063 nye ladbare bensinhybrider fikk skilter på.

RAV4 har vært en storselger i mange år Men der mange av konkurrentene har fått det tøft mot elektriske SUV-er, har Toyotaen klart å holde posisjonen på en imponerende måte..

Bilsalget øker

Ser vi på nybilsalget i årets fem første måneder, har ladbare bensinhybrider den største salgsøkningen med 83,9 prosent. Det er ikke vanskelig å se hvor de har hentet mange av kjøperne: Størst nedgang er det nemlig i salget av dieselbiler, som har falt med 35,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nybilsalget sett under ett, har god fart – til tross for Covid-19 og alle utfordringene som har fulgt med pandemien. Sammenlignet med samme måned i fjor, gikk salget opp med 75,8 prosent i mai.

Og så langt i år er det solgt 63.538 nye personbiler. Det er en økning på 33 prosent, sammenlignet med 2020.

