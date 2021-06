John Carew er mistenkt for grov skatteunndragelse

Skuespilleren og den tidligere fotballstjernen er under etterforskning av Økokrim.

Økokrim bekrefter i en pressemelding at de har startet etterforskning av John Carew (41).

– Økokrim mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke Carew for grov skatteunndragelse, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender.

Bakgrunnen for saken er en anmeldelse fra Skatteetaten.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

– Uriktig opplysninger

Økokrim opplyser at Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet.

Han mistenkes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, sier Bender.

Økokrim har foretatt ransakinger på flere adresser. Ingen personer er pågrepet i aksjonen.

– Vi vil nå bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd en skatteunndragelse eller ikke, sier hun.

Ifølge skattelistene hadde Carew oppført null kroner i inntekt i 2019. Samme år hadde han en formue på i overkant av 31 millioner kroner og han betalte 256.514 kroner i skatt.

Carew hadde heller ikke oppført inntekt i Norge i 2018. Formuen dette året var rett i overkant av 29 millioner og han betalte 235.797 kroner i skatt.

INTERNASJONAL: Johan Carew spilte for Aston Villa i Premier League i 2010. Han har også vært innom Valencia, Roma, Besiktas, Lyon, Stoke og West Ham United. Foto: Ian Kington / AFP

Skattetvist

DN skriver at det er februar var berammet et rettsmøte i Oslo byfogdembete som gjaldt strid om betaling av skatt, og om denne skulle betales til Storbritannia eller Norge.

Ifølge DN søkte Skatteetaten retten om å ta arrest i Carews eiendeler i Norge, men partene inngikk forlik før den kom opp for domstolen.

Skattemyndighetene anmeldte Carew samtidig som skattetvisten pågår.

Grovt skattesvik har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil seks år.

Crew har tidligere vært involvert i en eiendomstvist, som endte med at han vant i retten. Les mer om den her.

BENNY: John Carew skal spille Benny Fransen i den nye Olsenbanden. Egon Olsen spilles av Anders Baasmo (t.h.) og Elias Holmen Sørensen trer inn i rollen som Kjell Jensen. Foto: Agnete Brun / NTB

Innholdsrik karriere

Carew startet sin karriere innen fotballen som spiller for Vålerenga. Siden har han også hatt enorm suksess i en rekke klubber internasjonalt.

Etter han la fotballen på hylla har Carew hatt flere roller som skuespiller. Han spilte blant annet i NRK-serien «Heimebane» og Disney-filmen «Maleficent: Mistress of Evil».

Han skal også spille Benny i den nye Olsenbanden-filmen.