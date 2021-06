Åpner for midlertid løsning – fullvaksinerte kan slippe karantenehotell

Helseminister Bent Høie opplyser at et verifiserbart koronasertifikat vil være klart i neste uke. Frem til da vil en midlertidig løsning tas i bruk.

Det siste døgnet er det registrert 460 nye smittetilfeller i Norge. Det er 51 færre enn samme dag i forrige uke.

140 av disse smittetilfellene er registrert i Oslo, hvor det nå pågår et større utbrudd blant russen.

Onsdag ettermiddag har regjeringen med helseminister Bent Høie i spissen kalt inn til en ny pressekonferanse for å orientere om smittesituasjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i FHI Line Vold er også til stede.

– Nå kommer det flere vaksiner til landet, og det betyr at vaksineringen vil skyte fart flere steder i landet, åpnet Bent Høie.

Statsforvalterne i landets fylker har nå gitt beskjed til regjeringen om at de er klar til å ta unna det økte trykket som vil komme, når store deler av befolkningen skal vaksineres i sommer.

Koronasertifikat kommer 11. juni

Videre snakket helse- og omsorgsminister Høie om debatten som har rast om at fullvaksinerte har blitt plassert på karantenehotell.

– Gitt at Stortinget vedtar lovhjemmelen, vil vi ha på plass et verifiserbart koronasertifikat 11. juni, sier Høie.

Sertifikatet vil ha to visninger. En enkel og en mer utvidet versjon, opplyser Høie.

Midlertidig løsning

Frem til da, vil en midlertidig løsning godkjennes. Da må fullvaksinerte kunne vise til dokumentasjon på HelseNorge sine nettsider som viser at de er fullvaksinert, eller har hatt korona de siste seks månedene.

Disse vil da kunne overholde karantenetiden hjemme.

– Det kan komme endringer på dette. Men per nå er det for tidlig å oppheve innreisekarantenen, også for vaksinerte, sier Høie.

Regelendringen gjelder imidlertid ikke for nordmenn som er vaksinert i utlandet.

Til tross for at løsninger vil komme på plass, anbefaler helseministeren å planlegge for ferie i Norge.

– Hvis du vil ha en mest mulig forutsigbar sommer, er det tryggest å planlegge for ferie innenlands, sier Høie.

– Vi må ikke snuble

Helsedirektør Bjørn Guldvog benyttet anledningen til å minne folk på at pandemien er langt fra over.

– Vi må ikke snuble på oppløpssiden, når vi er så nærme. Vi har eksempler hvor smitten sprer seg som ild i tørt gress, slik som i Hammerfest og Trondheim. Vi ønsker ikke å havne i den situasjonen mange steder i landet. Vi må gjøre det vi kan for å unngå det. Vi ønsker ikke å stenge ned igjen, sier helsedirektøren.

Videre sa Guldvog at vi først kan fjerne regelen om 1 meters avstand når vi har nådd en vaksinasjonsgrad på 70 prosent og R-tallet er godt under 1.

– Vi skal ikke holde meteren lenger enn nødvendig, sier han.

– Gledelige tall

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sier at smitten i Norge går gradvis nedover. Den siste uken har smitten gått ned med 30 prosent.

– Dette er gledelige tall, sier Vold.

Flere byer opplever lokale utbrudd, og avdelingsdirektøren understreker at dette også vil forekomme i tiden fremover.

Etter en lengre periode med nedgang i smitten i hovedstaden, har smitten gått opp det siste døgnet. Dette skyldes et større utbrudd hos russen og på russebusser.

– Det er mange nærkontakter, og det forventes at smittetallene vil øke, sier Vold.

Det er fortsatt Alpha-varianten (tidligere kalt den britiske varianten) som dominerer i Norge.