Mann dømt for storbrann i Åndalsnes

Det var på formiddagen 1. oktober i fjor at det brøt ut en voldsom brann i et boligkompleks på Åndalsnes. 22 personer befant seg i 12 ulike leiligheter og flere klarte å redde seg ut i siste liten.

En mann ble samme dag siktet og vedkommende møtte i forrige uke i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Molde - tiltalt for å ha forårsaken brannen. Han har hele tiden nektet straffskyld og hevdet han var i skogen for å plukke fleinsopp.

Møre og Romsdal tingrett rettssted Molde fester ikke lit til tiltaltes forklaring. Retten bemerker at det ikke er noen tekniske bevis som peker på tiltalte i saken. Likevel mener domstolen at alle de bevis som er ført i retten peker på og setter tiltalte i forbindelse med brannen.

– For det første har han forklart seg inkonsistent og hans forklaring er overhodet ikke i samsvar med øvrige bevis. Han har etter rettens syn forsøkt å tilpasse sin forklaring mot andre bevis i saken. Retten har ingen tro på at tiltalte var i skogen og plukket sopp denne dagen, men finner det bevist utover enhver fornuftig og rimelig tvil at han var hjemme til han tente på brannen, og at han etter dette stakk fra stedet.

Mannen var påvirket av en cocktail av narkotika og piller da han ble pågrepet.

– Hva gjelder motiv for handlingen, mener retten at handlingen trolig er rusutløst. En kan heller ikke utelukke at rusen har gjort tiltalte noe paranoid, heter det i dommen.

Tingretten har dømt mannen til fengsel i tre år og to måneder. Straffen er en tilleggsdom til dom fra tingretten i november i fjor.

– Tiltaltes handlemåte på gjerningstidspunktet underbygger både at han med viten og vilje ønsket å igangsette brannen og at han ved sin ildspåsettelse satte mange mennesker i fare, konkluderer tingretten.

Dommen var enstemmig.