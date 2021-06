NRK-profilen brukte opp alle sparepengene sine på fest og klær

I sitt nye program «Martha vil bli rik» prøver Martha Leivestad (26) å endre økonomien sin.

Programlederen har hatt fast jobb siden 2018, men innrømmer at hun ikke har klart å spare en eneste krone.

– Det er helt forferdelig! Men det litt gøy å ha råd til å kjøpe seg en kjole eller de skoene du har hatt lyst på en stund, eller å gå til frisøren, som jeg ikke hadde vært hos siden foreldrene mine betalte for det. Jeg har unnet meg det gode liv, forteller hun til God morgen Norge.

26-åringen har aldri vært flink med penger, og tror det er fordi hun aldri har hatt en åpen samtale om økonomi. Det har aldri vært et samtaleevne i vennegjengen, og mens faren hennes desperat har spurt hvordan det går og hvor mye hun har på kontoen, klarer hun ikke å svare på det og avviser han.

– Så det har aldri vært en åpen samtale, og da du var student var du kjempefattig. Også plutselig har du jobb og da tjener du gode penger, men hvordan klarer man å ha en god økonomi, da?

Brukte opp BSU-kontoen

Svært mange ungdommer og unge voksne benytter seg av sparetjenesten Boligsparing for ungdom (BSU) i håp om å kunne kjøpe seg bolig en gang i fremtiden.

Også Martha hadde en slik konto, der faren hennes hver måned satte inn penger slik at hun skulle ha en sikkerhet i fremtiden. Det han ikke visste, var at pengene ble brukt til helt andre ting enn bolig og sparing.

– Jeg er så heldig og privilegert som har en far som laget en BSU-konto til meg og satte inn 1000 kroner i måneden fra jeg var 18 til 23 år. På den tiden er man ung, man studerer og da ble det litt for godt til å være sant at det lå 1000 kroner inne på en konto jeg kunne hente ut, sier hun og fortsetter:

VIL BLI RIK: Nå vil Martha Leivestad bli rik. Foto: God morgen Norge

– Det eneste du har lyst til er å dra ut og drikke øl med vennene dine da du er 20. Jeg tror ikke du klarer å tenke at du må spare til bolig til den dagen du blir 30 år. Når du er ung, tenker du her og nå.

I programmet ringer Martha pappaen sin for å fortelle sannheten.

– Hva er det du sier? Har du brukt opp pengene jeg har satt inn på din BSU hvert år siden du var 18? Og hva har du brukt de til? Det er idiotisk – det er som å tisse i buksa og beholde varmen, sier han til Martha.

Spurte om én million

Den siste tiden har hun møtt en rekke rike og suksessfulle mennesker på veien. Blant annet lærte hun om aksjer fra Philippe Sissener fra forvaltningsselskapet Sissener AS, mens hotellkongen Petter Stordalen kunne dele verdifull livserfaring.

Under praten spurte Martha om hun kunne få intet mindre enn én million kroner fra han – rett i lomma.

– Han sa; «Nei, du kan ikke be om én million! Du må gjøre deg fortjent til én million». Det var litt nedtur. Det hadde gått én time inn i samtalen og jeg håpet at jeg hadde sjarmert han nok til å få en liten million på kontoen, men det takket han fint nei takk til, sier 26-åriingen.

Så hvordan skal man egentlig bli rik? Martha forteller at seriegründeren Idar Vollvik ga henne noen gode råd.

– Det er veldig mange veier til rikdom. Noe Idar Vollvik har gjort gang på gang, og både fått til og feilet på, er å lage et produkt mange har lyst på og etterlengter. Også er det å investere smart – i boliger, aksjer og fond. I tillegg så er det dette med å ta en utdanning, tjene gode penger og bli skikkelig god i jobben din, før du går i lønnssamtaler og jobber skikkelig hardt.

I mellomtiden kan NRK-profilen forsøke å selge sine gamle sokker på nettet, slik hun allerede har prøvd én gang tidligere.

– Jeg synes det er så fascinerende dette med OnlyFans og folk som gjør det i Norge. Det er en av verdens største nettsider for tiden og det er en hyllest til kreatøren. Egentlig burde vi alle slutte å være på Instagram, der vi jobber og prøver å lage innhold vi burde alle gå over til OnlyFans og tjene skikkelig penger.

– Har du tjent noen penger på disse sokkene?

– Ikke gode, men dette var ukjente sokker. Jeg hadde ikke bygget meg opp en god nok profil. Hadde jeg kanskje begynt å selge sokker nå, så hadde det kanskje vært at jeg hadde fått solgt litt gode priser, sier hun lattermildt.