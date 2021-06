Hun håper sex uten samtykke kan bli voldtekt

Elsa Faleide (27) anmeldte sex hun ikke hadde sagt ja til, men saken ble henlagt. Etter høstens valg kan loven bli forandret slik at all sex uten samtykke er voldtekt. Flere partier er kritiske til forslaget.

Ekstra tøft var det at saken ble henlagt fordi sex uten samtykke ikke ble regnet som straffbart.

– Jeg var veldig forberedt på en henleggelse på grunn av bevis, fordi jeg viste at det mest sannsynlig bare var ord mot ord. Det pleier sjelden å være nok, og det ble jeg også forberedt på i avhøret.

Sex uten samtykke burde anerkjennes som den alvorlige krenkelsen det er, men det blir det ikke, forteller Elsa Faleide.

Hun hadde nettopp startet på jusstudiet i Bergen i 2015, da hun ble utsatt for et seksuelt overgrep. Elsa møtte en mann på byen, som hun tenkte kunne bli en venn.

– Jeg flørta ikke noe særlig med ham, følte jeg. Jeg følte det var en veldig vennskapelig tone mellom oss, sier Elsa.

Mannen hadde ikke noe sted å overnatte. Elsa ville egentlig ikke ha en overnattingsgjest, men til sist han fikk lov til å sove i kollektivet til Elsa.

Hun hadde gjort det tydelig for ham at det ikke skulle skje noe seksuelt mellom dem den natten. Likevel opplevde hun at hennes nei til sex ikke ble respektert. Da det skjedde ble hun handlingslammet.

– Det ble sånn at jeg stengte alt ute. Jeg tror det er en forsvarsmekanisme, fordi det er så vondt når man ikke blir respektert i en slik intim situasjon. Jeg klarte å bryte ut av det etter hvert og ba ham stoppe, forteller hun.

Mannen skal ha stoppet, før han tilnærmet seg henne seksuelt på nytt. Han både befølte, fingret og penetrerte henne. Dette var seksuelle handlinger Elsa ikke hadde samtykket til. Tvert imot hadde hun sagt nei til sex den natten.

– Mange av de tankene og følelsene om at man har skyld i det selv, kicker ganske fort inn, sier hun.

I dag er Elsa nesten ferdig jurist. Hun har to barn og har vært åpen om sin historie. Blant annet har hun stilt opp for NRKs Innafor. Elsa kjemper for at Norge skal få en samtykkelov.

Laget samtykkeapp

I debatten om samtykkelov er spørsmålet om hvordan et samtykke til sex skal defineres en gjenganger.

I trendy lokaler i Forskningsparken i Oslo holder tech-gründerne Carina Elise Godou og Mia Westby til. Sammen har de utviklet en app for mikrokontrakter. Til bruk når du f.eks låner gressklipperen til naboen eller hytta til en venn.

De to gründerne hadde også fått med seg problemet med ufrivillig sex og overgrep, så i appen Lawyered kan brukerne signere en samtykkeerklæring.

– Det er bare noen få felter å fylle inn, og disse er kvalitetssikret av en advokat, forklarer Westby.

På denne måten kan du lage en skriftlig avtale om sexsamtykke på under ett minutt.

SE HVORDAN DU KJAPT KAN SI JA TIL SEX:

– Vi mener ikke nødvendigvis at alle skal måtte signere på en skriftlig avtale før de har seksuell omgang med noen, men vi vil at alle skal ha muligheten til det, sier Godou.

De håper at appen kan bidra til å avverge seksuelle overgrep. App`en kan fint dras fram på en fest, nettopp for å minne brukerne om at sex skal være frivillig.

– Det har kommet frem at gjerningspersonen i sånne saker ikke har vært klar over at offeret har opplevd dette som et overgrep. Hvis vi kan være med på å avverge en slik situasjon, at man kanskje tenker seg om en ekstra gang, så mener jeg vi har lykkes.

SAMTYKKEAPP: Appen Lawyered skal gjøre det kjapt og enkelt å blant annet lage et skriftlig samtykke til sex. Carina Elise Godou (t.v.) og Mia Westby er grunnleggere av appen Lawyered. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Elsa ble sykemeldt i lang tid etter at vennen hadde hatt sex med henne mot hennes vilje. Hun anmeldte til slutt hendelsen, men saken ble henlagt umiddelbart.

For henne var det en overraskelse at hendelsen ikke var straffbar etter dagens voldtektsbestemmelse.

– I dag er voldtekt i Norge bruk av tvang eller trusler ved seksuell omgang, forteller jurist og fagrådgiver Veronika Taran Wiese i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

Blikk, smil eller ja

I tillegg er det straffbart etter dagens straffelov å ha seksuell omgang med noen som er «»bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Wiese mener en samtykkelov vil være et viktig signal om at all sex skal være frivillig.

– Samtykke til sex kan gis på flere måter, både gjennom ord og handling. Det kreves ingen skriftlig kontrakt eller et samtykke via en app, understreker hun.

Tvert imot, fordi skal være mulig å ombestemme seg underveis når du har sex.

Et oppriktig samtykke skal kunne trekkes tilbake. Om man underveis begynner med noe nytt, som for eksempel å gå fra oralsex til penetrering, må man ha samtykke for dette. Hvis personen mister interessen for sex underveis i akten er det også et signal om å stoppe opp.

– En konsekvens av en samtykkelov er at det vil bli enklere å formidle hva en voldtekt er. Dermed blir det enklere å forebygge voldtekter, sier Wiese.

Hun sier at seksualundervisningen i dag går mer i retning av å være oppmerksom på personers grenser i intime situasjoner.

– Det er viktig å spørre først og se etter andres grenser.

Wiese sier man verken trenger et skriftlig samtykke eller en app for at et samtykke skal være gyldig. Et blikk, et smil eller et tydelig ja skal være nok.

VOLD OG TVANG: Idag er voldtekt bruk av vold og tvang, forklarer Veronika Taran Wiese, fagrådgiver i JURK (Juridisk rådgiver for kvinner) Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tolv land i Europa har innført lovbestemmelser, som sier at sex uten samtykke er voldtekt. Både Sverige og Danmark har endret straffeloven og innført en såkalt «samtykkelov». Det samme har land som Canada, Australia, Israel, New Zealand, og en rekke amerikanske stater.

FN har flere ganger kritisert Norge fordi vi ikke regner sex uten samtykke som voldtekt.

– Vil det være lettere å dømme folk hvis man får en samtykkelov?

– Det vil ikke nødvendigvis bli enklere å dømme noen for voldtekt, men det vil bli mulig å anmelde sex uten samtykke som voldtekt. Det vil også bli mulig å etterforske det som voldtekt, sier jurist Veronika Taran Wiese i JURK, Juridisk rådgivning for kvinner.

Hun viser til Sverige hvor bevis i denne typen saker kan være kvinnens forklaring, nødanrop, beklagelser eller innrømmelser fra tiltalte i ettertid.

En av ti kvinner sier i en undersøkelse at de har vært utsatt for voldtekt. En av hundre menn sier det samme., Flertallet av dem kjenner gjerningspersonen. Mange voldtekter skjer i forbindelser med fest eller uteliv. Både gjerningsperson og offer har ofte drukket alkohol eller brukt andre rusmidler, og mange er unge. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år.

– Jeg kan sikkert bli en kriminell

SV er ett av partiene som jobber for en ny samtykkelov. Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) mener det er viktig at Norge ser at det er denne veien flere land i Europa nå beveger seg mot.

– Norge må være på riktig side av historien, sier han.

Høyre tror derimot en slik lov vil gjøre voldtekstlovgivningen dårligere enn det den er i dag. Partiet er imot en samtykkelov tilsvarende de lovene vi ser i blant annet Sverige og Danmark.

– Det vil være feil i norsk rettstradisjon, og ville gjort voldtektslovgivningen vår dårligere enn det den er i dag, sier Høyres Peter Frølich. Han er partiets talsperson i justissaker.

Også Senterpartiet er kritisk til en slik lovgivning. Senterpartiets Jenny Klinge, tror ikke en samtykkelov vil føre til færre voldtekter. Hun mener det først og fremst vil påføre folk et praktisk problem.

Appen Lawyered skal gjøre det kjapt og enkelt å blant annet lage et skriftlig samtykke til sex. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hvordan i all verden skal folk sørge for å ha godkjente avtaler, sånn at de ikke blir gjort kriminell av det som er en naturlig seksuell handling, sier hun og legger til:

– Jeg kommer helt sikkert til å bli gjort til kriminell også, for jeg har ikke tenkt å begynne å fikle med en app under et samleie, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Partiets foretrukne regjeringspartner Arbeiderpartiet, har derimot en ny samtykkelov som en del av sitt partiprogram.

– Dersom vi skulle komme i en slik situasjon hvor det blir regjeringsskifte til høsten, må Arbeiderpartiet ta initiativ til det ut i fra sitt partiprogram, sier leder av Stortingets justiskomiteen, Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.

I vår har MDG, KrF, Venstre, SV, AP og Rødt tatt samtykkelov inn i partiprogrammene sine på landsmøtene. Høyre, Frp og Senterpartiet har ikke gått inn for dette i programmene for den nye stortingsperioden.

For Elsa gir det håp at seks partier nå går inn for en ny voldtektslov. En samtykkelov vil bety mye for henne.

– Det gir håp om at de ser manglene i dagens lovgivning, og at de er villig til å gjøre noe med den.

Elsa Faleide har håp om at høstens valg vil gi flertall på Stortinget for en samtykkelov. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Mannen som Elsa forteller om er informert om at hun forteller sin historie og har fått tilbud om å kommentere hendelsen. Han har tidligere beklaget det som skjedde i NRK Innafor.