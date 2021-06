Gruppe C: – Han har EMs hardeste skuddfot

Se EM-feber – Gruppe C: Folk sperret opp øynene da stjernen kysset reporteren

I gruppe C finner man også en debutant. Etter at Nord-Makedonia ble et selvstendig land i 1991 har de aldri deltatt i et mesterskap. Det skal de i sommer, men avansement kan bli tøft for landet med to millioner innbyggere.

Lagene:

Østerrike

Nederland

Nord-Makedonia

Ukraina

Østerrike:

Unsere Burschen (Guttene våre) har to ganger tidligere deltatt i EM. i 2008 fikk de plass ettersom de var arrangør, men røk ut i gruppespillet. Det gjorde de også i 2016.

De mest kjente spillerne på Østerrike er David Alaba, Julian Baumgartlinger, Marcel Sabitzer og Marko Arnautovic.

20 av de 26 spillerne i EM-troppen spiller til daglig i tysk Bundesliga, mens kun to av spillerne spiller i Østerrike.

– Østerrike har masse energi og intensitet i spillet sitt. De har solide Bundesliga-spillere over hele linjen, som spiller for store klubber, men de har egentlig ingen skikkelig store verdensstjerner. Her må kollektivet fungere. Alle mann må til pumpene, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– På midtbanen finner man landslagets store stjerne i David Alaba. Han er en ordentlig bøtteløfter. Fremover på banen har de Marcel Sabitzer, som har en fantastisk skuddfot. Han er god med ballen, kreativ og kan virkelig skape ting for dette laget, sier Osnes.

B-lagets mann: Marcel Sabitzer

Den offensive midtbanespilleren spiller for RB Leipzig, som er sponset av energi-giganten Red Bull, som kommer fra Østerrike. Etter å ha blitt hentet til den tyske klubben i 2014 har Sabitzer utviklet seg til å bli en av Bundesligas beste fotballspillere.

– Fet sveis, fin fot, sier Marius Skjelbæk.

Nederland:

Oranje (De oransje) klarte ikke å kvalifisere seg til EM i 2016 og VM i 2018. Det var første gang siden de ble mestre i 1988 at de ikke var med i EM. Nederland har brukt langt tid på å bygge opp et nytt lag etter at den forrige gylne generasjonen la skoene på hylla (VM-sølv i 2010 og VM-bronse i 2014).

Dette blir det første mesterskapet til mange av Nederlands fremtidshåp. Ryan Gravenbech, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt og Donyell Malen deltar alle i sitt første mesterskap for de oransje. Men det er ikke bare unggutter med i troppen. De har også fått plass til rutinerte spillere som Georginio Wijnaldum, Memphis Depay og Daley Blind.

Likevel må de klare seg uten sin største stjerne. Virgil van Dijk må stå over EM, grunnet kneskaden som ødela hele sesongen hans. Alle gruppespill-kampene til Nederland vil bli spilt i landets hovedstad Amsterdam.

– Det er en kjempesvekkelse at Virgil van Dijk ikke er med. Det minsker sjansene deres til å vinne EM drastisk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

NØKKELSPILLER: Memphis Depay må nok prestere på sitt beste om Nederland skal hevde seg i EM. Foto: Tolga Bozoglu

– Nederland har vært gjennom mange tunge år og ikke klart å kvalifisere seg. Det er ingen stor nederlandsk utgave vi ser. Frank de Boer ledet et veldig grått Oranje. De har ikke de fantastiske kantspillerne Nederland er så kjent for. Her er det ingen Van Basten, Van Hooijdonk, Van Nistelrooy eller Van Persie, men kanskje Memhpis Depay kan levere varene, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Jeg tror de er helt avhengig av at Depay gjør det bra, enten han er midtspiss eller blir brukt ute på kanten. Wijnaldum er en annen nøkkelspiller. Den tredje som er verdt å trekke frem er Frenkie de Jong. Han dro fra et strålende Ajax-lag til Barcelona, og klarte den overgangen. Han er en klassisk playmaker. De trenger en sånn om det skal bli noe å juble for i dette mesterskapet.

B-lagets mann: Memphis Depay

Den tidligere Manchester United-spilleren har blitt 27 år gammel og skal være i sin beste alder. Prestasjonene i Lyon har vært betraktelig bedre enn hva de var i United, noe som har fått Barcelona til å se mot Frankrike for å signere Depay.

Det har blitt 62 landskamper og 23 mål for angriperen på landslaget.

– Vi tilgir at han har gitt ut 18 rap-videoer og posert med en liger. Jeg liker ham veldig godt som spiller, sier Stamsø-Møller.

Nord-Makedonia:

Risovi (Gaupene) deltar i sitt første mesterskap etter at Nord-Makedonia ble selvstendig i 1991. Kaptein og 37 år gamle Goran Pandev får med det en verdig avslutning på en lang og inneholdsrik karriere.

Etter å ha slått Georgia i playoffen sikret de seg en billett til EM. 1-0 holdt til avansement, og målet ble selvsagt scoret av Pandev.

Nord-Makedonia har fått god start på VM-kvalifiseringen også. 31. mars slo de selveste Tyskland 2-1.

LEGENDE: Goran Pandev er Nord-Makedonias største fotballspiller. I sommer får han oppleve EM som spiller for første og trolig siste gang. Foto: Ina Fassbender

– Når man debuterer i et mesterskap hjelper det å ha litt rutine i troppen. Det har de blant annet med Ezgjan Alioski. Leeds-backen har blomstret under vingene til Marcelo Bielsa og vært meget god i Premier League denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert og sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Litt lenger frem på banen finner vi Napoli-talentet Eljif Elmas. Han har ikke spilt seg til fast plass i Napoli, men han er en spiller det knyttet store forventninger til i Nord-Makedonia. På topp ligger landets superveteran og største x-faktor, Goran Pandev. Det er altså elleve år siden han vant The Treble med Mourinhos Inter og 20 år siden han debuterte for det nordmakedonske landslaget. Han er kaptein og toppscorer for landet, og holder til daglig koken i Genoa.

B-lagets mann: Goran Pandev

– Han er vel ikke landsfaderen rent historisk, men akkurat nå er han det. For de har vel Aleksander den store som far og Mor Teresa som mor, sier Simen Stamsø-Møller.

– Få ting ville gledet meg mer enn at Nord-Makedonia gikk videre, sier Skjelbæk.

Ukraina:

Жовто-Сині (De gul-blåe) deltar i sitt tredje strake EM. I 2016 ble det exit etter tre strake tap i gruppespillet, og nå har landshelten Andrij Sjevtsjenko hatt fire år på å forbedre gultrøyenes prestasjoner.

17 av 26 spillere i Ukrainas tropp spiller enten for Dynamo Kiev eller Shakhtar Donetsk i den hjemlige ligaen.

– Ukraina er et litt lunefullt fotballag. De har mange gode spillere, men de kan vinne mot alle og tape mot alle. Beviset på det er at de vant gruppen i kvaliken uten å tape. Der møtte de nasjoner som Portugal og Serbia, men det siste året har de tapt oftere enn de har vunnet, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– De har ikke så mange profiler, men jeg vil trekke frem noen av dem. Andrij Jarmolenko er et velkjent navn i Ukraina. Han har scoret jevnt og trutt for landslaget det siste tiåret, og nå nærmer han seg sjefen Andrij Sjevtsjenko. Legenden står med 48 scoringer, det er bare ti flere enn Andrij Jarmolenkos 38. Og så har de Ruslan Malinovskij. Han har vært i kjempeform for det tidligere kalte sensasjonslaget Atalanta. Nå er det topplaget Atalanta. Han har brukt våren til å spille seg skikkelig varm til EM og har EMs hardeste skuddfot.

B-lagets mann: Andrij Sjevtsjenko

– Vi husker han aller best fra da han var i AC Milan. Da var han Europas heteste spiller, sier Jesper Mathisen.

– Sønnen hans heter Jordan Sjevtsjenko, oppkalt etter Michael Jordan, og gudfaren hans er selveste Silvio Berlusconi, sier Simen Stamsø-Møller.

Slik ender gruppe C ifølge B-laget:

1. Nederland

2. Ukraina

3. Østerrike

4. Nord-Makedonia