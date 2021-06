Team Ingebrigtsens ukjente OL-kandidat: – Jeg hevder hardnakket at jeg er talentløs

Mener han er beviset på at Ingebrigtsens treningsfilosofi fungerer for alle.

Fredag kveld løp Narve Gilje Nordås inn til en kraftig forbedret personlig rekord på 5000 meter på tiden 13.16,78. Det var to hundredeler bak treningskompisen Henrik Ingebrigtsen.

– Det er en OK tid ut ifra hvordan kroppen kjentes ut. Det var det første utendørsløpet på fryktelig lenge, sier Nordås til TV 2 etter målgang.

Mener selv han er talentløs

23-åringen er nå en svært het kandidat til å kvalifisere seg til OL på distansen. Æren for det, gir han til Gjert Ingebrigtsens treningsopplegg, som han har vært med på siden 15 -årsalderen.

– Jeg hevder hardnakket at jeg er talentløs. Selv om jeg begynner å få et litt større forklaringsproblem etter hvert som jeg blir bedre. Jeg var ubrukelig da jeg var liten, og det står jeg i grunn fast ved.

Det sier Nordås, som mener det beviser at det er Ingebrigtsens treningsfilosofi - og ikke talent, som er familiens suksessoppskrift.

– Jeg var ikke god, men man blir bare bedre og bedre hvis man står i det. Det er kjekt å vite og godt at den jobben jeg legger ned fungerer. Det har ingenting å si hva du heter, den treningsfilosofien fungerer, sier Nordås.

– Blir du den mest talentløse deltakeren hvis du kommer til OL?

– Jeg blir den mest talentløse og den som har tilbragt minst tid i høyden, ler løperen.

Gjert Ingebrigtsen: – Han skal til OL

For at han skal kunne påberope seg den hedersbetegnelsen, må han klare OL-kravet på 5000 meter, som er på 13.13,50.

– Vi skal få ham med til et løp i Firenze, og se om vi ikke får ordnet det der.

Det sier trener Gjert Ingebrigtsen, som har varslet at friidrettsforbundet om at de må bestille flybilletter for Nordås til Tokyo.

TRENINGSKAMERATER: Narve Gilje Nordås (t.h) og Henrik Ingebrigtsen i aksjon på 5000-meteren fredag. Foto: Lise Åserud

– Narve kan løpe OL-kravet på 1500 meter nå, hvis han skulle ønske det, sier Ingebrigtsen.

Han har vært Nordås sin trener gjennom syv år.

– Jeg har hatt ham siden han var en guttunge, og hatt muligheten til å forme ham. Det har vært litt kriging med ham oppigjennom årene, men de siste årene har flyten vært mye bedre, sier Ingebrigtsen.

– Jeg har forventninger til ham. Det vet han. Han vet han skal løpe ned mot OL-kravet, sier treneren om eleven.