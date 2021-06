Ekspertenes spådommer: – Nedturen har begynt!

Sett opp ditt EM-lag nå på fantasy.tv2.no (logg inn med din Sumo/Play-konto, eller opprett en konto gratis)

EM-starten er like rundt hjørnet. Portugal er regjerende mester, og Frankrike blir utropt til den store mesterskapsfavoritten av ekspertene.

Men hva annet kan vi forvente under sommerens store høydepunkt for fotballfansen?

Se EM-feber på TV2.no

TV 2 har spurt et utvalgt eksperter om å komme med sine spådommer ved å svare på følgende spørsmål:

1) – Hvem blir EMs toppscorer og hvorfor?

2) – Hvilke landslag blir EMs overraskelse? Får vi se en kopi av da Hellas vant EM i 2004, eller Danmarks sjokkseier i 1992?

3) – Dette blir EMs skuffelse: Hvem risikerer å ikke stå i mot presset og levere en skuffende forestilling i EM?

Her er svarene:

SER I KRYSTALLKULA: Erik Thorstvedt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Erik Thorstvedt, TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper for Norge:

1) – Harry Kane. Kan score på de fleste måter, og er bankers på det engelske laget. Hadde bare 14 avslutninger i sist VM, men ble toppscorer likevel. Tar straffespark, og spiller stort sett på hjemmebane i dette mesterskapet. Favoritt.

2) – Har tro på Danmark igjen, jeg. Har vært ellevilt gode i vår. Ville vært en mindre sensasjon om de vant nå, enn det var i -92.

3) –Tar en råsjanse, og går all in på Portugal og Ronaldo. Regjerende mestre, men har havnet i Dødens gruppe her, og risikerer å dra hjem etter gruppespillet. Ronaldo er en legende, og sesongens klare toppscorer i Serie A. Men likevel, nedturen har begynt.

Nils Johan Semb, ekspertkommentator TV 2 og tidligere landslagssjef for Norge:

TIDLIGERE LANDSLAGSSJEF: Nils Johan Semb skal kommentere EM for TV 2. Foto: Aas, Erlend

1) – Hmm.. Da må jeg tenke meg litt om. Det spørs jo hvilket lag som kommer til finalen, det er oftest det laget som scorer mest. Men jeg tror jeg sier Harry Kane. England spiller mer eller mindre hele mesterskapet på hjemmebane og får publikum i ryggen. Jeg har tro på at England kan gå hele veien, men det blir tett og jevnt. England, Frankrike og Belgia er slik jeg ser de tre mesterskapsfavorittene, mener Semb.

2) – Jeg tror ikke noen lag overrasker på samme måte og går helt til finalen, som for eksempel Kroatia gjorde i VM sist i Russland. Jeg er imidlertid litt spent på Danmark. De har gode muligheter til å gå videre fra gruppespillet. Danmark kan i hvert fall nå en kvartfinale. Det vil alltid være lag som overrasker i positiv forstand, men i år tror jeg ikke vi kommer til å se at et lag overrasker og går helt til finalen.

3) – Der jeg sier at England kan vinne, så tror jeg like mye at de kan skuffe. Det vil alltid være store forventninger til engelske landslag. Det kommer til å koke i mediene og forventningene vil være skyhøye blant publikum. Selv om England har en svært spennende tropp, tror jeg også de risikerer å kollapse. Det har vi sett tidligere, når usikkerheten plutselig får rotfeste i troppen, og treneren må begynne å omrokere på laget. Jeg har som jeg sier tro på det engelske laget. men jeg vet at det også ligger en fare og ulmer der, påpeker han.

Kasper Wikestad, kommentator og blogger TV 2 Sporten:

EKSPERTTIPS: Kasper Wikestad deler sine spådommer før EM. Foto: Håkon Mosvold Larsen

1) – For meg er det tre Harry Kane, Robert Lewandowski, og Karim Benzema som er de tre som utpeker seg. I tillegg har du jo selvfølgelig Cristiano Ronaldo og Romelu Lukaku som kandidater, sier Wikestad, før han fortsetter:

– Men jeg tror faktisk jeg går for Karim Benzema som min hovedkandidat. Toppscoreren kommer som regel fra et lag som går langt, med unntak av Oleg Salenko i VM i 1994. Enhver spiller som spiller spiss på mesterskapsfavoritt Frankrike ville være en favoritt til toppscorertittelen. Benzema har ikke spilt på landslaget på fem år, og han er nok kjempesugen i comebacket sitt for å hjelpe Frankrikes fremganger, slår kommentatoren fast.

2) – Jeg tror ikke vi får se en kopi av Danmark i 1992 eller Hellas i 2004. Danmark i 1992 var jo en slags «perfect storm», og den gang var det jo bare åtte lag med i EM. Da Hellas vant var de beste nasjonene ikke de etablerte nasjonene, men lag som Portugal og Tsjekkia var de mest spennende lagene. Nå har som Nederland, England og Frankrike etablert seg som de sterkeste, svarer Wikestad, og fortsetter:

– Når det er sagt, så synes jeg det er spennende med Finland som en mesterskapsdebutant. De har en god keeper og venstreback som jeg liker, og kan fort bli en «dark horse» som går videre fra gruppen. De er i gruppe med Danmark, Belgia og Russland. Det er en tøff gruppe, men med noen bra resultater kan de gå videre fra sin gruppe og har mulighet for en åttedelsfinale. Men så blir det nok stopp i en kvartfinale. Uansett hadde det vært kjempemoro om de hadde klart det. Vi må dessuten huske på at flere lag spiller sine kamper på hjemmebane, og det kan også bidra til å gi overraskende utslag, påpeker Wikestad.

3) – Det hadde jo vært typisk England og skuffet på hjemmebane, og bli slått ut eller straffet på et eller annet tidspunkt. England har jo slitt med skader på nøkkelspillere i forkant av EM. Harry Maguire er jo skadd, og Jordan Henderson har ikke spilt en kamp siden februar. Å få Henderson i kampform skal holde hardt. I tillegg har jo Harry Kane en vond ankel, og det kan være et faretegn for England. Forventningene til England er jo enorme, ikke minst med tanke på at de kan spille semifinale og finale på hjemmebane. Men så har du dette med hjemmebaneforventninger, og varmen som kommer. England har kanskje det beste laget på lang tid, og forventningene er på godt, gammelt «vi skal vinne alt»-nivå, så det hadde jo vært typisk England om de skuffer igjen, sier TV 2-kommentatoren.

Espen Ween, TV 2-kommentator:

EKSPERTTIPS: Espen Ween deler sine spådommer før EM. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

1) – Ja, det er jo de vanlige mistenkte. Da tenker jeg på Harry Kane, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé. Eventuelt Karim Benzema. Det står jo skrevet i stjernene at han skulle gjøre det, sier Ween, før fortsetter:

– Men jeg går for Mbappé. Han er en superstjerne og scoret 27 mål for PSG denne sesongen. Selv om han ikke spiller ren spiss for landslaget så scorer han jo masse mål.

2) – Jeg skulle fått det spørsmålet i mars. Tipset mitt da var Danmark, og det tror jeg fremdeles. Jeg tror faktisk Danmark meget godt kan vinne dette mesterskapet. Det fikk vi bekreftet i treningskampen mot Tyskland nylig. De unngikk tap i en kamp de havnet under. De skrudde om og ser rett og slett veldig gode ut. De mangler kanskje den utpregete nummer ni, men jeg synes det danske laget ser fantastisk gode ut. Jeg har sett dem mye i vinter, og blant annet 4-0-seieren over Østerrike borte lar seg høre, sier EM-kommentatoren.

3) – Den er vanskelig. Det første som slo meg her var Spania. Så har du et lag som Nederland, som mange har tro på på grunn av gamle meritter. Jeg tror imidlertid ikke de går videre fra gruppespillet, og det er jo en fadese for dem. Dessverre for Nederland, men jeg har veldig lite tro på dem. De har hjemmekamper i Amsterdam, og jeg personlig tror de kommer til å skuffe mange, inkludert sine egne, sier han.

Peder Mørtvedt, kommentator TV 2:

1) – Ciro Immobile (Italia) Han har riktignok slitt med å omsette målformen fra Lazio i den mørkeblå italienske drakta, men jeg tror dette er mesterskapet det skjer. Italia spiller tre kamper i Roma på Immobiles egen hjemmebane Stadio Olimpico. Oksen trives best på eget gress, og kommer til å gjøre at Italia skyter ut av startblokkene fra start, mener han.

2) – Danmark imponerte i mars og ser ut til å ha funnet formen under Kasper Hjulmand. Har også det som ser ut som en grei gruppe og vei videre mot en kvartfinale. Med flyt kan det fort bli en medalje på vei i posten til Trøndelag, for såpass fortjener vel Hareide for å ha lagt grunnlaget for dansk suksess, sier Mørtvedt.

3) – Tyskland. Denne gjengen med spillere kan selvfølgelig like gjerne vinne, så bra er de jo. Samtidig har de sett litt ferdige ut med Jogi Löw som bare famler rundt i jakt på sin beste ellever. Hjemmebane hjelper, men dette kan fort bli en traurig tysk sommer, poengterer han.

Endre Olav Osnes, fotballkommentator TV 2:

1) – Jeg tror Italia vinner. De er såpass vanntette bakover at det vil kle dem i et mesterskap. Gjenfunnet seg selv under Mancini. Toppscoreren er engelsk og heter Harry Kane, slår Osnes fast.

2) – Jeg tror Tyrkia kan overraske oss. Har en god trener og et meget påskrudd lag med spillere som er villige til å ofre seg, mener han.

3) – Jeg frykter Tyskland kan skuffe oss. Tøff gruppe. Lugger det fra start kan det bli tungt igjen, spår kommentatoren.