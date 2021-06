Ordfører-alarm i Rogaland: Ber Høie gjenåpne breddefotballen umiddelbart

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har gått sammen om å skrive brev til regjeringen og helsemyndighetene – med en klar oppfordring om umiddelbar gjenåpning for trening og kamp for utendørs lagidrett for de over 20 år.

I brevet ramser de opp en rekke grunner til at det vil være klokt, både smittevernmessig og helsemessig, å gi bredden grønt lys.

«Idrettslagene i våre kommuner har vært en viktig medspiller for å kommunisere ut gjeldende regler og anbefalinger til innbyggere vi ikke treffer gjennom skole og andre offentlige instanser. Spesielt fotball har et stort innslag av spillere med fremmedkulturell bakgrunn hvor vi som kommune har hatt utfordringer med å spre kommunikasjon godt nok.»

BREDDEBALLEN LIGGER DØD: Ikke siden høsten 2019 har det blitt spilt fotballkamper i breddefotballen for voksne over 20 år. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Majoriteten av de som rammes av dagens anbefalinger er mellom 20-30 år, aldersgruppen hvor vi ser at smitten er størst – selv om den altså ikke oppstår gjennom idrettsaktivitet. Når mange klubber har satt all aktivitet på pause for unge voksne, mister vi effekt i denne kommunikasjonskanalen. Vi opplever også at klubbene er veldig flinke å trene og opprettholde fokus for utøverne på å vaske hender, holde avstand og andre smitteregler gjennom sine trenere og ledere. Dette har vært til stor hjelp i hverdagen for våre kommuner.», skriver de fire ordførerne.

De trekker også fram gode rutiner for smittesporing, økt spredning av befolkningen og psykisk helse som viktige grunner til å gjenåpne.

TV 2 fortalte i forrige uke om 4. divisjonsklubben Sunde IL, som åpent fortalte at de nå satte i gang med kontakttrening på tross av regjeringens anbefalinger. Flere andre breddeklubber over hele landet har gjort det samme.

Stavanger kommune svarte med en trussel om å stenge idrettsanleggene eller frata klubbene treningstid om de fortsatte å ignorere myndighetenes anbefalinger.

Men nå stiller de seg på lag med breddeidretten, og ber Høie om å gjenåpne - eventuelt at de får anledning til å gjøre vurderingene selv.

« Det oppleves som rart fra idrettsmiljøet at det pr i dag ikke er råd mot å bruke felles innendørs garderobe eller unngå samkjøring/kollektivtrafikk på vei til og fra trening, om smittevern er det man ønsker å sikre med anbefalingen. I tillegg pekes det på at det ikke er rapporterte smittetilfeller fra utendørs idrettsaktiviteter – og at svært liten andel av smitten skjer utendørs.»

Ordførerne understreker at de er positive til at kommunene selv kan gjøre vurderinger på hvorvidt det kan arrangeres treninger og kamper for utendørs lagidrett.

Brevet er signert Kari Nessa Nordtun (ordfører Stavanger), Stanley Wirak (ordfører Sandnes), Tom Henning Slethei (ordfører Sola), Jarle Bø (ordfører Randaberg)