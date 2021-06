Stort koronautbrudd i TIX sitt reisefølge – to er fortsatt i Rotterdam

NRK bekreftert at flere i den norske Eurovision-delegasjonen har fått påvist koronasmitte.

Eirik Sandberg Ingstad, redaksjonssjef i NRK Underholdning, sier at to personer fortsatt er i Rotterdam på grunn av smittesituasjonen.

– Vi bekrefter at det er påvist smitte i den norske Eurovision-delegasjonen. En i delegasjonen fikk positiv test på avreisedagen 23. mai og ble igjen i Nederland og satt i isolasjon. Delegasjonslederen ble igjen i Rotterdam for å ivareta vedkommende, sier han til God kveld Norge.

TIX er frisk

Han forklarer at det har blitt oppdaget mer smitte i ettertid.

– Etter at de øvrige i delegasjon kom hjem til Norge, og gikk i karantene, har det blitt oppdaget ytterligere seks positive tester. Alle blir ivaretatt og fulgt opp lokalt. Vi kan av personvernhensyn ikke opplyse om hvem som har testet positivt, men kan opplyse om at alle etter forholdene har det bra.

Andreas «TIX» Haukeland, som endte på en 18.-plass i Eurovision Song Contest, er ikke blant dem som har fått påvist smitte.

– Vi har lært

Sandberg sier at de har lært mye av Eurovision-reisen.

– Vi har i løpet av de siste 14 månedene lært at smitte kan dukke opp hvor som helst, og når som helst. Det er leit at det nå også har skjedd her.

– EBU og den nederlandske kringkasteren har i samråd med lokale myndigheter jobbet frem et svært strengt smitteregime som vi har fulgt etter beste evne.